«Будь самой счастливой»: Анна Бузова нежно поздравила сестру Ольгу Бузову с 34-летием

Анна Бузова создала ролик, показав все трогательные моменты, проведенные вместе со знаменитой сестрой. Также она сопроводила видео трогательным стихотворением, в котором пожелала Ольге Бузовой всегда быть самой счастливой и поздравила с праздником. Сегодня знаменитость празднует 34-летие.Сестры Бузовы поссорились еще год назад, а причиной, как пишут СМИ, стало то, что Анна Бузова опубликовала несколько совместных снимков с сестрой без ее на то согласия. В итоге после отдыха в Куршевеле родственницы летели домой разными классами, а потом долго не общались между собой. Несколько месяцев назад бизнеследи появилась на столичном концерте Ольги Бузовой, видимо, забыв все старые обиды.День рождения Ольга Бузова проводит за рубежом, только недавно она улетела в Таиланд в компании своего возлюбленного - блогера Давида Манукяна.