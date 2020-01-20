Вера Брежнева и Константин Меладзе на фоне слухов о разводе отправились на отдых в горы Италии

Новая публикация Веры Брежневой в соцсети Instagram порадовала подписчиков из развеяла слухи о проблемах в семейной жизни звезды. На фотографиях певица предстала вместе со своим супругом Константином Меладзе и дочкой Сарой. Известно, что пара взяла отпуск и отправилась в Италию на горнолыжный курорт. Сама исполнительница призналась в любви этой стране и даже смогла ранее погулять по берегу моря без верхней одежды.Путешествие за границу Брежнева подытожила такими словами: "Какой кайф — проводить время с пользой и с удовольствием! КПД — 10000%. Скоро начинается рабочий сезон, и нам есть, чем вас порадовать". Стоит отметить, что многие фанаты с облегчением встретили совместные снимки Брежневой и Меладзе. Относительно влюбленных распространялись многочисленные слухи касательно будущего развода, которые теперь были развеяны.