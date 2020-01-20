АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Вера Брежнева и Константин Меладзе на фоне слухов о разводе отправились на отдых в горы Италии

Несмотря на плотный рабочий график, Вере Брежневой и Константину Меладзе удалось отправиться на отдых. Пара решила провести каникулы всей семьей в горах Италии на фоне слухов о разводе.

Новая публикация Веры Брежневой в соцсети Instagram порадовала подписчиков из развеяла слухи о проблемах в семейной жизни звезды. На фотографиях певица предстала вместе со своим супругом Константином Меладзе и дочкой Сарой. Известно, что пара взяла отпуск и отправилась в Италию на горнолыжный курорт. Сама исполнительница призналась в любви этой стране и даже смогла ранее погулять по берегу моря без верхней одежды.

Путешествие за границу Брежнева подытожила такими словами: "Какой кайф — проводить время с пользой и с удовольствием! КПД — 10000%. Скоро начинается рабочий сезон, и нам есть, чем вас порадовать". Стоит отметить, что многие фанаты с облегчением встретили совместные снимки Брежневой и Меладзе. Относительно влюбленных распространялись многочисленные слухи касательно будущего развода, которые теперь были развеяны.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На съёмках шоу "Лучше Всех" участница перепутала Максима Галкина с Дедом…
Ксения Собчак в царском наряде и шапке Мономаха рассказала о понятии "политический…
Вера Брежнева и Константин Меладзе на фоне слухов о разводе отправились на отдых в горы…
UAZ Pickup стал лидером продаж в своем сегменте в минувшем…
"Температура 39, очень плохо": Дочь Риты Дакоты Мия заболела на отдыхе на…
Актриса Мария Андреева родила первенца и показала его…
«Будь самой счастливой»: Анна Бузова нежно поздравила сестру Ольгу Бузову с…
Повышение утилизационного сбора привело к подорожанию автомобилей в…
"Я с целлюлитом на вы!": Елена Летучая ответила на обвинения в использовании…
В Сети появились первые снимки Xiaomi Mi 10…
Домработники Анастасии Волочковой первыми поздравили ее с днем…
России вернут долги за военную технику и…
Алексей Макаров рассказал, что боялся свою мать Любовь Полищук до…
Премиум-смартфон Redmi K20 Pro Premium упал в…
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
Певицу Азизу позвал замуж предприниматель из…
Врачи из клиники Майо перечислили признаки смертельного рака головного…
СК РФ возбудил уголовное дело после гибели пятерых человек в отеле в…
"Называю ее по имени": Дочь Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о взаимоотношениях с Татьяной…
Певица Ирина Аллегрова отмечает свое…
Рэпер Гуф остался без денег и телефона в Таиланде и попросил фанатов о…
Ученые выяснили, что чашка кофе делает человека счастливее на…
Мошенница продала свидание с Анастасией Волочковой за 100 тысяч…
Названы самые надежные и качественные автомобили, которые американские владельцы не продают 15…
Тина Канделаки рассказала о браке с Василием Бровко, младшим нее на 11…
В России представили устройство для скрытной постановки подводных…
Пасынок Яны Рудковской Андрей отказался фотографироваться с братьями Александром и…
Ubisoft привнесет разнообразие в свои…
Просмотреть все новости