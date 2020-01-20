АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Актриса Мария Андреева родила первенца и показала его фото

Известная российская актриса Мария Андреева, знакомая массовому зрителю по ролям в сериале «Годунов» и фильме «Духless», родила сына. Артиста с ее супругом даже порадовали подписчиков, показав в соцсети фотографию новорожденного первенца.
Актриса Мария Андреева родила первенца и показала его фото

Фотография малыша Марии Андреевой была опубликована на страничке ее супруга, стоматолога Антона Хундадзе, в Instagram, что несказанно обрадовало многочисленную армию ее поклонников. Позднее актриса прокомментировала поток поздравлений с рождением сына. «Лента уже не выдерживает сердечных теплых поздравлений от вас. Всем спасибо», - написала знаменитость. Примечательно, что в течение всех девяти месяцев Андреева и ее супруг не афишировали беременность актрисы. А о предстоящих родах знали лишь самые близкие. К слову, супруг артистки тоже оставил в соцсети теплые слова, однако благодарил любимую супругу, которая родила ему сына. Более того Хундадзе даже рассказал, какое имя новоиспеченные родители выбрали для малыша – первенца назвали Ильей.

Примечательно, что еще летом минувшего года в прессе активно распространялись слухи о расставании Андреевой и Хундадзе. Они были спровоцированы тем фактом, что на фестиваль «Кинотавр» артистка прибыла в одиночестве, да еще и без обручального кольца на руке.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:29

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На съёмках шоу "Лучше Всех" участница перепутала Максима Галкина с Дедом…
Ксения Собчак в царском наряде и шапке Мономаха рассказала о понятии "политический…
Вера Брежнева и Константин Меладзе на фоне слухов о разводе отправились на отдых в горы…
UAZ Pickup стал лидером продаж в своем сегменте в минувшем…
"Температура 39, очень плохо": Дочь Риты Дакоты Мия заболела на отдыхе на…
Актриса Мария Андреева родила первенца и показала его…
«Будь самой счастливой»: Анна Бузова нежно поздравила сестру Ольгу Бузову с…
Повышение утилизационного сбора привело к подорожанию автомобилей в…
"Я с целлюлитом на вы!": Елена Летучая ответила на обвинения в использовании…
В Сети появились первые снимки Xiaomi Mi 10…
Домработники Анастасии Волочковой первыми поздравили ее с днем…
России вернут долги за военную технику и…
Алексей Макаров рассказал, что боялся свою мать Любовь Полищук до…
Премиум-смартфон Redmi K20 Pro Premium упал в…
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
Певицу Азизу позвал замуж предприниматель из…
Врачи из клиники Майо перечислили признаки смертельного рака головного…
СК РФ возбудил уголовное дело после гибели пятерых человек в отеле в…
"Называю ее по имени": Дочь Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о взаимоотношениях с Татьяной…
Певица Ирина Аллегрова отмечает свое…
Рэпер Гуф остался без денег и телефона в Таиланде и попросил фанатов о…
Ученые выяснили, что чашка кофе делает человека счастливее на…
Мошенница продала свидание с Анастасией Волочковой за 100 тысяч…
Названы самые надежные и качественные автомобили, которые американские владельцы не продают 15…
Тина Канделаки рассказала о браке с Василием Бровко, младшим нее на 11…
В России представили устройство для скрытной постановки подводных…
Пасынок Яны Рудковской Андрей отказался фотографироваться с братьями Александром и…
Ubisoft привнесет разнообразие в свои…
Просмотреть все новости