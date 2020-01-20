Актриса Мария Андреева родила первенца и показала его фото

Фотография малыша Марии Андреевой была опубликована на страничке ее супруга, стоматолога Антона Хундадзе, в Instagram, что несказанно обрадовало многочисленную армию ее поклонников. Позднее актриса прокомментировала поток поздравлений с рождением сына. «Лента уже не выдерживает сердечных теплых поздравлений от вас. Всем спасибо», - написала знаменитость. Примечательно, что в течение всех девяти месяцев Андреева и ее супруг не афишировали беременность актрисы. А о предстоящих родах знали лишь самые близкие. К слову, супруг артистки тоже оставил в соцсети теплые слова, однако благодарил любимую супругу, которая родила ему сына. Более того Хундадзе даже рассказал, какое имя новоиспеченные родители выбрали для малыша – первенца назвали Ильей.Примечательно, что еще летом минувшего года в прессе активно распространялись слухи о расставании Андреевой и Хундадзе. Они были спровоцированы тем фактом, что на фестиваль «Кинотавр» артистка прибыла в одиночестве, да еще и без обручального кольца на руке.