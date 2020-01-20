АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

"Я с целлюлитом на вы!": Елена Летучая ответила на обвинения в использовании «фотошопа»

Елена Летучая недавно опубликовала фотографии с пляжа, однако подтянутая фигура вызвала подозрения у некоторых фанатов относительно использования «фотошопа». Телеведущая решила ответить фолловерам на обвинения, заявив: «Я с целлюлитом на вы».

Известно, что Елена Летучая сейчас пребывает на восточном побережье США в штате Флорида. Днями ранее телезвезда выставила новые снимки с отдыха в соцсети Instagram, которые спровоцировали неоднозначные реакции со стороны поклонников. Проблема заключалась в неестественной позе ведущей на пляже и предполагаемом использовании редактора изображений. Одна из подписчиц обвинила журналистку в том, что она якобы «скрыла целлюлит с помощью фотошопа».

Елена Летучая, в свою очередь, ответила на подобные инсинуации: «Хочу вас расстроить, я с целлюлитом на вы! И да, такое в 41 бывает. Мира вам, добрая женщина!» Стоит отметить, что это не первый случай, когда шоувумен заподозрили в «коррекции тела». Предыдущие претензии пользователей Сети касались фотографий, на которых звезда предстала с ногами разного размера. Тогда многие встали на защиту кумира, обосновывая такую разницу неудачным ракурсом.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:13

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На съёмках шоу "Лучше Всех" участница перепутала Максима Галкина с Дедом…
Ксения Собчак в царском наряде и шапке Мономаха рассказала о понятии "политический…
Вера Брежнева и Константин Меладзе на фоне слухов о разводе отправились на отдых в горы…
UAZ Pickup стал лидером продаж в своем сегменте в минувшем…
"Температура 39, очень плохо": Дочь Риты Дакоты Мия заболела на отдыхе на…
Актриса Мария Андреева родила первенца и показала его…
«Будь самой счастливой»: Анна Бузова нежно поздравила сестру Ольгу Бузову с…
Повышение утилизационного сбора привело к подорожанию автомобилей в…
"Я с целлюлитом на вы!": Елена Летучая ответила на обвинения в использовании…
В Сети появились первые снимки Xiaomi Mi 10…
Домработники Анастасии Волочковой первыми поздравили ее с днем…
России вернут долги за военную технику и…
Алексей Макаров рассказал, что боялся свою мать Любовь Полищук до…
Премиум-смартфон Redmi K20 Pro Premium упал в…
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
Певицу Азизу позвал замуж предприниматель из…
Врачи из клиники Майо перечислили признаки смертельного рака головного…
СК РФ возбудил уголовное дело после гибели пятерых человек в отеле в…
"Называю ее по имени": Дочь Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о взаимоотношениях с Татьяной…
Певица Ирина Аллегрова отмечает свое…
Рэпер Гуф остался без денег и телефона в Таиланде и попросил фанатов о…
Ученые выяснили, что чашка кофе делает человека счастливее на…
Мошенница продала свидание с Анастасией Волочковой за 100 тысяч…
Названы самые надежные и качественные автомобили, которые американские владельцы не продают 15…
Тина Канделаки рассказала о браке с Василием Бровко, младшим нее на 11…
В России представили устройство для скрытной постановки подводных…
Пасынок Яны Рудковской Андрей отказался фотографироваться с братьями Александром и…
Ubisoft привнесет разнообразие в свои…
Просмотреть все новости