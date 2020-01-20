"Я с целлюлитом на вы!": Елена Летучая ответила на обвинения в использовании «фотошопа»

Известно, что Елена Летучая сейчас пребывает на восточном побережье США в штате Флорида. Днями ранее телезвезда выставила новые снимки с отдыха в соцсети Instagram, которые спровоцировали неоднозначные реакции со стороны поклонников. Проблема заключалась в неестественной позе ведущей на пляже и предполагаемом использовании редактора изображений. Одна из подписчиц обвинила журналистку в том, что она якобы «скрыла целлюлит с помощью фотошопа».Елена Летучая, в свою очередь, ответила на подобные инсинуации: «Хочу вас расстроить, я с целлюлитом на вы! И да, такое в 41 бывает. Мира вам, добрая женщина!» Стоит отметить, что это не первый случай, когда шоувумен заподозрили в «коррекции тела». Предыдущие претензии пользователей Сети касались фотографий, на которых звезда предстала с ногами разного размера. Тогда многие встали на защиту кумира, обосновывая такую разницу неудачным ракурсом.