Повышение утилизационного сбора привело к подорожанию автомобилей в России





Так, по данным агентства «Автостат», компания Chevrolet уже повысила цены на несколько своих моделей в среднем на 3-35 тысяч рублей, еще больше подорожали автомобили южнокорейской марки Genesis, за которые теперь придется платить примерно на 50 000 рублей больше. Повысила ценники и американская компания Jeep, причем в ее случае стоимость отдельных моделей увеличилась на сумму от 75 до 200 тысяч рублей. Больше всего подорожание из-за возросшей ставки утильсбора отразилось на автомобилях престижной немецкой марки Mercedes – в этом случае ценники выросли минимум на 100 000 рублей, а на некоторые модели на все 400 000 рублей. Кроме того, свои цены в большую сторону пересмотрели и другие известные бренды, в их числе Renault, Skoda, Hyundai, Volvo, VW, Citroen, Mitsubishi и прочие.Более того, как считают рыночные эксперты, в будущем некоторые производители могут вообще покинуть российский авторынок, поскольку рост цен сделает их автомобили неконкурентоспособными, а сохранение ценников на прежнем уровне превратит продажи в совершенно нерентабельное занятие.