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Повышение утилизационного сбора привело к подорожанию автомобилей в России

Повышение ставки утилизационного сбора под конец минувшего года вместе с ужесточением требований по локализации производства на территории России уже начало приводить к подорожанию автомобилей на рынке. Заметнее всего рост цен отразился на автомобилях среднего и премиального сегментов, а также тех моделей, которые импортируются на российский рынок.
Повышение утилизационного сбора привело к подорожанию автомобилей в России

Так, по данным агентства «Автостат», компания Chevrolet уже повысила цены на несколько своих моделей в среднем на 3-35 тысяч рублей, еще больше подорожали автомобили южнокорейской марки Genesis, за которые теперь придется платить примерно на 50 000 рублей больше. Повысила ценники и американская компания Jeep, причем в ее случае стоимость отдельных моделей увеличилась на сумму от 75 до 200 тысяч рублей. Больше всего подорожание из-за возросшей ставки утильсбора отразилось на автомобилях престижной немецкой марки Mercedes – в этом случае ценники выросли минимум на 100 000 рублей, а на некоторые модели на все 400 000 рублей. Кроме того, свои цены в большую сторону пересмотрели и другие известные бренды, в их числе Renault, Skoda, Hyundai, Volvo, VW, Citroen, Mitsubishi и прочие.

Более того, как считают рыночные эксперты, в будущем некоторые производители могут вообще покинуть российский авторынок, поскольку рост цен сделает их автомобили неконкурентоспособными, а сохранение ценников на прежнем уровне превратит продажи в совершенно нерентабельное занятие.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:21

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