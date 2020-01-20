В Сети появились первые снимки Xiaomi Mi 10 Pro
Мощный смартфон Xiaomi Mi 10 Pro готовят к выпуску уже в середине следующего месяца. Теперь же в Сети появились первые снимки флагмана с 120-Гц экраном и поддержкой 5G.
В Xiaomi ранее подтвердили, что представят Xiaomi Mi 10 Pro на платформе Snapdragon 865 Mobile с сенсором Samsung на 108 MП в первом квартале 2020 года. Сегодня же были опубликованы первые "живые" изображения смартфона, которые позволили публике оценить новый дизайн. На фотографиях показан изогнутый AMOLED-экран с вырезом, который должен обеспечивать частоту обновления до 120 Гц и иметь встроенный сканер отпечатков пальцев. Комплектация также включает модуль с четырьмя задними камерами, которые похожи на Mi Mix Alpha, и поддержку сетей пятого поколения.
Новинку собираются оснастить двумя аудиоколонками, зарядным устройством на 65 Вт с быстрой зарядкой на 40 Вт и с беспроводным аналогом Mi Charge Turbo на 30 Вт. Внимательные пользователи Сети также заметили на девайсе вход для SIM-карты и порт USB Type-C. Источники сообщают, что телефон будет представлен 11 февраля в преддверии MWC. А вот глобальные продажи начнутся 14 февраля, когда будет раскрыта стоимость будущего флагмана.
В Xiaomi ранее подтвердили, что представят Xiaomi Mi 10 Pro на платформе Snapdragon 865 Mobile с сенсором Samsung на 108 MП в первом квартале 2020 года. Сегодня же были опубликованы первые "живые" изображения смартфона, которые позволили публике оценить новый дизайн. На фотографиях показан изогнутый AMOLED-экран с вырезом, который должен обеспечивать частоту обновления до 120 Гц и иметь встроенный сканер отпечатков пальцев. Комплектация также включает модуль с четырьмя задними камерами, которые похожи на Mi Mix Alpha, и поддержку сетей пятого поколения.
Новинку собираются оснастить двумя аудиоколонками, зарядным устройством на 65 Вт с быстрой зарядкой на 40 Вт и с беспроводным аналогом Mi Charge Turbo на 30 Вт. Внимательные пользователи Сети также заметили на девайсе вход для SIM-карты и порт USB Type-C. Источники сообщают, что телефон будет представлен 11 февраля в преддверии MWC. А вот глобальные продажи начнутся 14 февраля, когда будет раскрыта стоимость будущего флагмана.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:05