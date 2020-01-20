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Домработники Анастасии Волочковой первыми поздравили ее с днем рождения

Известной российской балерине Анастасии Волочковой в этот понедельник, 20 января, исполняется 44 года. На своей страничке в социальной сети Instagram артистка уже опубликовала небольшой видеоролик, на котором показала, как ее первыми поздравили домработники.
Домработники Анастасии Волочковой первыми поздравили ее с днем рождения

На показанных знаменитостью кадрах можно увидеть семейную пару, живущих и работающих у Анастасии Волочковой в доме, которая пришла поздравить работодательницу с днем рождения. Именинница оказалась настолько растрогана словами работников, что едва сдерживала слезы. Супруги подарили Волочковой большой букет из белых роз.

Примечательно, что комментарии к этой публикации балерина решила закрыть. Дело в том, что у артистки в последнее время довольно много недоброжелателей, которые устраивают марафон из критических комментариев едва ли не под каждой ее новой публикацией. Судя по всему, хотя бы в свой день рождения Анастасия Волочкова решила немного отдохнуть от нападок критиков.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:57

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