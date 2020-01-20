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Алексей Макаров рассказал, что боялся свою мать Любовь Полищук до судорог

Алексей Макаров в эфире программы «Однажды» рассказал о влиянии знаменитых родителей на его судьбу, и почему он не может назвать своё детство счастливым. Актёр заявил, что очень боялся свою мать в подростковом возрасте.

Алексей Макаров появился на свет 15 февраля 1972 года в городе Омск в семье советского артиста Валерия Макарова и актрисы Любови Полищук. Когда мальчику было 4 года, родители расстались, и актрисе пришлось взять на себя воспитание сына. Из-за частых отъездов на гастроли Макарова пришлось отдать в школу-интернат. Однако он из неё постоянно убегал, поэтому, по словам актёра, его воспитала улица. Артист заявляет, что очень обижен на родителей. Он знал о плохих отношениях между ними: «Родители что-то там между собой выясняют, а я живу в интернате».

Макаров заявляет, что его обида вполне естественна и «было бы странно, если бы её он не обижался. Актёр видел, как других детей любят родители, а его постоянно ссорятся. У его знаменитой матери Любови Полищук были свои методы воспитания сына-подростка. На активно развивающегося трудновоспитуемого парня она влияла методом крика. Артист вспоминает, что во время такого воспитательного процесса он боялся её до судорог, потому что голос у неё был слишком звонкий, а энергетика мощная, которая ему и передалась.

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Культура / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:41

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