России вернут долги за военную технику и оружие





Причиной отсутствия своевременной оплаты называют проблемы переводов в государствах-должниках. Сумма долга называется действительно внушительная, порядка трёх миллиардов долларов. Сейчас процесс возвращения долга наконец-то начат, ряд стран уже перевели определенные суммы на счета России. Государства, чьи армии оснащались российскими вооружениями, с 2018 года не могли оплатить полученные орудия и технику.Источники в Оборонпроме РФ сообщают, что для осуществления перечислений валютных переводов удалось наладить систему проведения платежек в национальной валюте. Долговые обязательства были возмещены после отказа от использования доллара США в расчетах между сторонами. Кроме денежных средств той или иной страны в платежах используется также евро.Также стоит отметить, что, согласно официальным данным, на сегодняшний день Россия заключила долгосрочные контракты продажи российских вооружений почти на 55 миллиардов долларов. Ежегодные поставки военной техники и оружия при этом достигают суммы в почти 15 миллиардов долларов.