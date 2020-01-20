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Премиум-смартфон Redmi K20 Pro Premium упал в цене

В Xiaomi ранее сообщали о прекращении выпуска смартфонов с выдвижной камерой. Последним из них станет премиум-флагман Redmi K20 Pro Premium, упавший в цене.

Техгигант Xiaomi решил существенно снизить стоимость на самую эксклюзивную комплектацию смартфона Redmi K20 Pro Premium. Эту информацию предоставил руководитель бренда Redmi Лу Вейбинг в китайских соцсетях. С момента выпуска этого девайса в сентябре 2019 года его средняя цена на глобальном рынке составляла около 450 долларов США. Поскольку производитель учел возросшие объемы продаж и популярности нового флагмана, теперь клиенты могут приобрести премиальное устройство всего за 408 долларов США.

Redmi K20 Pro Premium Edition оснащен новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 855+ и комбинацией до 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти. Устройство также получило аккумулятор повышенной емкости на 4000 мАч и функцией быстрой зарядки 27 Вт, способной обеспечить 58% зарядки за полчаса и 100% - за 72 минуты. Кроме прочего, новинка может похвастаться 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем, поддержкой Sunscreen 2.0, низкой яркостью с оптимизацией цвета в оттенках серого. Устройство также удовлетворяет разнообразные требования к съемке с тройной камерой, которая включает широкоугольный датчик с 48 МП+13 МП, телеобъектив с разрешением 8 МП и выдвижную селфи-камеру на 2МП.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:33

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