Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии сердца





Разработанная специалистами из Бирмингемского университета техника включает в себя гипервентиляцию сознательных, немедикаментозных пациентов с использованием механического вентилятора, который подает воздух через маску для лица. Эта процедура приводит к гипокапнии, временно сужающей коронарные артерии. Изначально ученые пытались использовать этот метод для ранней диагностики ишемии, однако теперь нашли ему новое применение. Им даже удалось подтвердить, что гипокапния и механическая гипервентиляция хорошо переносятся пациентами со стенокардией и являются безопасными для них. В связи с этим специалисты предположили, что этот метод поможет задерживать дыхание более чем на пять минут для поддержки нового метода лечения, при котором для абляции сердца вместо замораживания или радиочастот используется радиационная лучевая терапия.Во время указанной процедуры пациенты с аритмией подвергаются направленной радиационной терапии, которая применяется снаружи грудной клетки для разрушения тканей, позволяющих сигналам приводить к нарушению сердечного ритма. Главной проблемой при ее проведении всегда считалось дыхание, поскольку при каждом вдохе сердце движется в груди, что мешает точно направить луч. Эффективным решением этой проблемы исследователи считают неинвазивную механическую гипервентиляцию, которая позволит пациентам без риска для здоровья остановить дыхание примерно на 5 минут.Проведя ряд исследований, специалисты установили, что пациенты со стенокардией легко переносят механическую гипервентиляцию, что делает этот метод потенциально эффективным для улучшения точности и качества лечения при использовании лучевой терапии для абляции сердца.