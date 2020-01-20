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Певицу Азизу позвал замуж предприниматель из Петербурга

Известная российская певица Азиза никогда не была замужем, однако этот факт артистку совсем не смущает. Более того, она с легкостью расстается с мужчинами и сходится с ними снова, а недавно даже бросила жениха прямо перед свадьбой. Впрочем, теперь у исполнительницы есть новое предложение руки и сердца, ее зовет замуж бизнесмен из Петербурга.
Певицу Азизу позвал замуж предприниматель из Петербурга

Примечательно, что еще в 90-х годах Азиза состояла в отношениях с предпринимателем Игорем Малаховым, которого позднее подозревали в убийстве Игоря Талькова. Немногим позднее у нее была связь с питерским предпринимателем по имени Александр Бродолин, за которого Азиза даже собиралась выйти замуж, но рассталась, поскольку новый избранник не хотел заводить детей. А минувшим летом артистка едва не вышла замуж за известного композитора Олега Бескровного, однако по неизвестным причинам бросила его всего за несколько дней до свадьбы. Теперь же появились шансы на восстановление отношений с Бродолиным, который, как пишет портал «СтарХит», снова сделал певице предложение.

Окончательное решение по поводу этого предложения знаменитость еще не приняла, однако сама утверждает, что очень любит Александра Бродолина и даже чувствует с ним тесную связь на каком-то духовном уровне. Впрочем, шансы на то, что Азиза ответит на это предложение согласием, есть. Тем более, что сама артистка в своих недавних интервью заявляла, что все еще хочет семью и ребенка, даже подумывает о том, чтобы усыновить малыша.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:09

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