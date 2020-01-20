СК РФ возбудил уголовное дело после гибели пятерых человек в отеле в Перми





По данным следователей, в ночь на 20 января в одном из отелей города произошел прорыв труб горячего водоснабжения, в результате чего помещение гостиницы оказалось затоплено. Как сообщалось ранее в прессе, в результате этого происшествия погибли не менее пяти человек, еще три с сильными ожогами были экстренно госпитализированы. По данному факту следователи открыли уголовное производство за оказание услуг, которые не отвечают нормам безопасности, и повлекли за собой гибель двух или более лиц. При таком обвинении виновным грозит до 10 лет лишения свободы.Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах инцидента, проводят опрос потерпевших, назначают соответствующие экспертизы. После того, как работники экстренных служб ликвидируют последствия прорыва, сотрудники следствия также займутся осмотром места происшествия.