Названы 10 кроссоверов, которые не пришлись россиянам ко вкусу





Лидером рейтинга стал китайский кроссовер Chery Tiggo 2 – за минувший год дилеры китайской марки реализовали в России 251 такой автомобиль. Главным его недостатком эксперты называют слабый 106-сильный двигатель, который вынуждает водителя заметно рисковать даже при выполнении обычного обгонного маневра. Вторая позиция досталась японскому кроссоверу Honda Pilot, который является самой крупной моделью в линейке производителя. За отчетный период тираж этой модели в России составил всего 228 экземпляров. Основной же недостаток этого кроссовера – завышенный ценник. Замыкает тройку лидеров Jeep Renegade со 176 продажами за год, несмотря на относительно скромный как для американской марки ценник.Также в рейтинг кроссоверов, не сумевших снискать успех на российском рынке, называются китайские Brilliance V5 (165 продаж), Foton Sauvana (125 продаж), HTM Bolliger (11 продаж) и Lifan X70 (87 продаж), французский Peugeot 2008 (37 продаж) и американский Jeep Cherokee (127 продаж).