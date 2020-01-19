АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы лучшие камерофоны 2020…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Названы 10 кроссоверов, которые не пришлись россиянам ко вкусу

Российские эксперты назвали 10 моделей кроссоверов, которые не заинтересовали российских покупателей в 2019 году. Объемы продаж указанных моделей за год не превысили 250 экземпляров.
Названы 10 кроссоверов, которые не пришлись россиянам ко вкусу

Лидером рейтинга стал китайский кроссовер Chery Tiggo 2 – за минувший год дилеры китайской марки реализовали в России 251 такой автомобиль. Главным его недостатком эксперты называют слабый 106-сильный двигатель, который вынуждает водителя заметно рисковать даже при выполнении обычного обгонного маневра. Вторая позиция досталась японскому кроссоверу Honda Pilot, который является самой крупной моделью в линейке производителя. За отчетный период тираж этой модели в России составил всего 228 экземпляров. Основной же недостаток этого кроссовера – завышенный ценник. Замыкает тройку лидеров Jeep Renegade со 176 продажами за год, несмотря на относительно скромный как для американской марки ценник.

Также в рейтинг кроссоверов, не сумевших снискать успех на российском рынке, называются китайские Brilliance V5 (165 продаж), Foton Sauvana (125 продаж), HTM Bolliger (11 продаж) и Lifan X70 (87 продаж), французский Peugeot 2008 (37 продаж) и американский Jeep Cherokee (127 продаж).

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Человеческий эмбрион чувствует боль уже на 13-й…
Юрий Дудь назвал Максима Галкина "открытием…
Жизнь в небе и на воде: Журналисты узнали, какими будут дома…
Москвичам обещают теплую погоду на следующей…
Людмила Поргина прокомментировала слухи о романе Ольги Кабо и Николая…
Названы 10 кроссоверов, которые не пришлись россиянам ко…
Экс-возлюбленные Алена Савкина и Роман Макеев предались поцелуям на заднем сидении…
В Китае испытали новый тяжелый БПЛА с тремя…
Рэпер Гуф остался без денег и телефона в Таиланде и попросил фанатов о…
Айза Анохина – Алене Водонаевой: «Твое мнение такое же глупое, как и ты…
Власти США одобрили стандартные названия для автомобильных систем…
Диетолог Елена Соломатина объяснила опасность минеральной…
Экс-участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков станет отцом в третий…
В продаже появилась усовершенствованная "Нива" мощностью 200 л. с. за миллион…
«Хочет догнать Загитову»: Татьяна Навка показала шапагат 5-летней…
Физики смогли создать молекулу в форме…
Актер Алексей Панин оголился в Крыму и назвал его…
Эксперты: Средиземноморская диета помогает при…
«Волнение стало причиной быстрой кончины»: Вдова Караченцова обвинила Андрея Малахова в смерти…
Медики назвали основные причины боли в…
Оксана Сташенко призналась в своей любви к гаданиям на…
Дмитрий Чайков слил в Сеть интимное видео с участием обнаженного Федора Стрелкова в…
Причиной развития рака поджелудочной железы может стать…
Российская делегация в Египте обсуждает вопрос возобновления чартеров на местные…
«Пусть живет в своем убожестве»: Владимир Соловьев раскритиковал Алену Водонаеву за высказывания о…
Протоиерей Чаплин подписал петицию за лишение Ивана Урганта гражданства…
Медики развеяли мифы о слабом…
Pocophone F2 Lite впервые появился на живых…
Просмотреть все новости