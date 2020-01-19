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Экс-участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков станет отцом в третий раз

Экс-участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков и его нынешняя избранница Ангелина Монах познакомились еще 15 лет назад, когда проектанты выступали во Владивостоке. Тогда женщина была замужем и чувств к мужчине не проявляла. Теперь же влюбленные счастливы, а Меньщиков станет отцом в третий раз.
Экс-участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков станет отцом в третий раз

Судьбоносная встреча Степана Меньщикова и Ангелины Монах произошла в конце прошлого года. Экс-участник проекта "Дом-2" отдыхал в Таиланде, где его возлюбленная живет на протяжении 10 лет и занимается недвижимостью. По словам Монах, они встретились случайно в ее любимом кафе, Меньщиков предложил выпить кофе на закате, с того момента влюбленные не расставались.

У Ангелины Монах уже есть двое дочерей, а у Меньщикова - сын и дочь от предыдущего брака с Евгенией Шамаевой. Теперь влюбленные ждут общего ребенка, а будущая мамочка признается, что срок еще очень маленький - только 8 недель. Тем не менее, женщина готова на все ради любимого, хотя предполагает, что у нее и Меньщикова получится жить на две страны. Если же экс-участник проекта "Дом-2" решит иначе, она готова отправиться за ним хоть на край света.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:22

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