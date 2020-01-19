Власти США одобрили стандартные названия для автомобильных систем безопасности





Привлечь внимание покупателей некоторые производители автомобилей пытаются не только за счет удачного дизайна или хороших двигателей, но и посредством брендинга, постоянно придумывая запутанные названия для различных систем безопасности. Чтобы не позволить компаниям запутать потребителя, американский Минтранс в сотрудничестве с Советом по безопасности дорожного движения и местной автомобильной ассоциацией разработал список стандартных названий для самых разных систем помощи водителю. Пойти на такой шаг власти США решились после публикации итогов недавнего исследования, проведенного экспертами автомобильной ассоциации. Специалисты ранее отметили, что для описания одних и тех же систем безопасности и помощи водителю производители используют до двух десятков разнообразных фирменных названий.В результате был создан список, который включает в себя 19 стандартизированных наименований. Стоит отметить, что использование терминов из этого перечня пока носит лишь рекомендательный характер, то есть производители не обязаны называть применяемые технологии стандартно.