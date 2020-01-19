АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы лучшие камерофоны 2020…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Власти США одобрили стандартные названия для автомобильных систем безопасности

Производители устанавливают в современные автомобили настолько огромное количество различных систем безопасности со сложными и непонятными названиями, что потребителей это начало вводить в заблуждение. В этой связи власти США решили систематизировать названия и навести в этой сфере порядок.
Власти США одобрили стандартные названия для автомобильных систем безопасности

Привлечь внимание покупателей некоторые производители автомобилей пытаются не только за счет удачного дизайна или хороших двигателей, но и посредством брендинга, постоянно придумывая запутанные названия для различных систем безопасности. Чтобы не позволить компаниям запутать потребителя, американский Минтранс в сотрудничестве с Советом по безопасности дорожного движения и местной автомобильной ассоциацией разработал список стандартных названий для самых разных систем помощи водителю. Пойти на такой шаг власти США решились после публикации итогов недавнего исследования, проведенного экспертами автомобильной ассоциации. Специалисты ранее отметили, что для описания одних и тех же систем безопасности и помощи водителю производители используют до двух десятков разнообразных фирменных названий.

В результате был создан список, который включает в себя 19 стандартизированных наименований. Стоит отметить, что использование терминов из этого перечня пока носит лишь рекомендательный характер, то есть производители не обязаны называть применяемые технологии стандартно.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Человеческий эмбрион чувствует боль уже на 13-й…
Юрий Дудь назвал Максима Галкина "открытием…
Жизнь в небе и на воде: Журналисты узнали, какими будут дома…
Москвичам обещают теплую погоду на следующей…
Людмила Поргина прокомментировала слухи о романе Ольги Кабо и Николая…
Названы 10 кроссоверов, которые не пришлись россиянам ко…
Экс-возлюбленные Алена Савкина и Роман Макеев предались поцелуям на заднем сидении…
В Китае испытали новый тяжелый БПЛА с тремя…
Рэпер Гуф остался без денег и телефона в Таиланде и попросил фанатов о…
Айза Анохина – Алене Водонаевой: «Твое мнение такое же глупое, как и ты…
Власти США одобрили стандартные названия для автомобильных систем…
Диетолог Елена Соломатина объяснила опасность минеральной…
Экс-участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков станет отцом в третий…
В продаже появилась усовершенствованная "Нива" мощностью 200 л. с. за миллион…
«Хочет догнать Загитову»: Татьяна Навка показала шапагат 5-летней…
Физики смогли создать молекулу в форме…
Актер Алексей Панин оголился в Крыму и назвал его…
Эксперты: Средиземноморская диета помогает при…
«Волнение стало причиной быстрой кончины»: Вдова Караченцова обвинила Андрея Малахова в смерти…
Медики назвали основные причины боли в…
Оксана Сташенко призналась в своей любви к гаданиям на…
Дмитрий Чайков слил в Сеть интимное видео с участием обнаженного Федора Стрелкова в…
Причиной развития рака поджелудочной железы может стать…
Российская делегация в Египте обсуждает вопрос возобновления чартеров на местные…
«Пусть живет в своем убожестве»: Владимир Соловьев раскритиковал Алену Водонаеву за высказывания о…
Протоиерей Чаплин подписал петицию за лишение Ивана Урганта гражданства…
Медики развеяли мифы о слабом…
Pocophone F2 Lite впервые появился на живых…
Просмотреть все новости