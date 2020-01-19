Дмитрий Чайков слил в Сеть интимное видео с участием обнаженного Федора Стрелкова в душе





Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Чайков порадовал поклонниц интимным роликом, главным героем которого стал его коллега по реалити-шоу Федор Стрелков. Молодой человек пошел в душ, а дверь либо специально не закрыл, либо забыл о ней. При этом Чайков снял полностью обнаженного Стрелкова, который вытирается полотенцем и стоит к камере спиной, демонстрируя накачанную спину и упругие ягодицы."Кто у нас любитель петь в душе", - написал под роликом Дмитрий Чайков. На кадрах также видно, как Федор Стрелков замечает, что его снимают, и быстро прикрывает полотенцем все интимные места. Примечательно, что представать на камеру в обнаженном виде молодому человеку пришлось не впервые. В прошлом году он проспорил, а затем разделся догола прямо перед проектантами и прыгнул в ледяной бассейн.