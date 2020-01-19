«Хочет догнать Загитову»: Татьяна Навка показала шапагат 5-летней дочери

Примечательно, что сейчас Надежда Пескова занимается у известного тренера Этери Тутберидзе, причем ранее она выступала лишь на показательных шоу и соревновательных этапах. А сейчас Татьяна Навка со всем семейством и юной Надей отдыхают на Мальдивских островах. Но даже в отпуске ее дочь не пропускает ежедневные тренировки. Сегодня Татьяна Навка опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram снимок, на которой и показала тренировочный процесс в момент, когда маленькая Надежда села на шпагат у бассейна. «Хочет повторять за мамой или догнать Загитову», - гласит подпись Навки под этой публикацией.Стремление дочери к большим спортивным успехам мать старательно поощряет и ставит ей в пример чемпионку Алину Загитову. Впрочем, последняя не так давно была вынуждена взять паузу в спортивной карьере и заявила, что планирует как можно больше тренироваться на льду, чтобы еще больше отточить свое мастерство.