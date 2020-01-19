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«Хочет догнать Загитову»: Татьяна Навка показала шапагат 5-летней дочери

Известная российская фигуристка Татьяна Навка гордится своей 5-летней дочкой Надеждой, рожденной в браке с главой пресс-службы российского президента Дмитрием Песковым. В своем юном возрасте девочка уже имеет успехи в спорте и даже сумела дебютировать на ледовой арене в рамках одного из масштабных шоу, продюсированием которого занималась ее знаменитая мать. Сегодня фигуристка показала, как ее наследница делает шпагат.
«Хочет догнать Загитову»: Татьяна Навка показала шапагат 5-летней дочери

Примечательно, что сейчас Надежда Пескова занимается у известного тренера Этери Тутберидзе, причем ранее она выступала лишь на показательных шоу и соревновательных этапах. А сейчас Татьяна Навка со всем семейством и юной Надей отдыхают на Мальдивских островах. Но даже в отпуске ее дочь не пропускает ежедневные тренировки. Сегодня Татьяна Навка опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram снимок, на которой и показала тренировочный процесс в момент, когда маленькая Надежда села на шпагат у бассейна. «Хочет повторять за мамой или догнать Загитову», - гласит подпись Навки под этой публикацией.

Стремление дочери к большим спортивным успехам мать старательно поощряет и ставит ей в пример чемпионку Алину Загитову. Впрочем, последняя не так давно была вынуждена взять паузу в спортивной карьере и заявила, что планирует как можно больше тренироваться на льду, чтобы еще больше отточить свое мастерство.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:15

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