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«Пусть живет в своем убожестве»: Владимир Соловьев раскритиковал Алену Водонаеву за высказывания о "быдле"

Телеведущая Алена Водонаева не так давно жестко высказалась по поводу увеличения выплат по материнскому капиталу, отметив, что больше станут рожать "малоимущие и быдло". Ее коллега Владимир Соловьев отметил, что модель ненавидит людей, и призвал не обращать на нее внимания.
«Пусть живет в своем убожестве»: Владимир Соловьев раскритиковал Алену Водонаеву за высказывания о "быдле"

На канале "Россия 1" эксперты обсудили скандальное заявление одной из самых ярких участниц проекта "Дом-2". К примеру, депутат Виталий Милонов призвал отправить ее и ее единомышленников в ссылку на Новую Землю. Не остался в стороне и телеведущий Владимир Соловьев. Он в эфире отметил, что не стоит обращать внимания на людей, показывающих свое "ненавистническое отношение к другим", ведь у Алены Водонаевой нет никаких привилегий, чтобы к ней прислушивались.

"Пусть живет в своем убожестве", - отметил Соловьев, добавив, что советует Водонаевой хоть иногда смотреть в зеркало в попытках увидеть в отражении хоть проблески интеллекта и уважения к людям. Вспомнил журналист и слова Владимира Путина, который прежде назвал подобных людей "моральными уродами". Соловьев сказал, что президент был очень лоялен, ведь его выражения были бы намного жестче.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:35

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