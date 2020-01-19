«Пусть живет в своем убожестве»: Владимир Соловьев раскритиковал Алену Водонаеву за высказывания о "быдле"





На канале "Россия 1" эксперты обсудили скандальное заявление одной из самых ярких участниц проекта "Дом-2". К примеру, депутат Виталий Милонов призвал отправить ее и ее единомышленников в ссылку на Новую Землю. Не остался в стороне и телеведущий Владимир Соловьев. Он в эфире отметил, что не стоит обращать внимания на людей, показывающих свое "ненавистническое отношение к другим", ведь у Алены Водонаевой нет никаких привилегий, чтобы к ней прислушивались."Пусть живет в своем убожестве", - отметил Соловьев, добавив, что советует Водонаевой хоть иногда смотреть в зеркало в попытках увидеть в отражении хоть проблески интеллекта и уважения к людям. Вспомнил журналист и слова Владимира Путина, который прежде назвал подобных людей "моральными уродами". Соловьев сказал, что президент был очень лоялен, ведь его выражения были бы намного жестче.