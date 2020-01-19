«Пусть живет в своем убожестве»: Владимир Соловьев раскритиковал Алену Водонаеву за высказывания о "быдле"
Телеведущая Алена Водонаева не так давно жестко высказалась по поводу увеличения выплат по материнскому капиталу, отметив, что больше станут рожать "малоимущие и быдло". Ее коллега Владимир Соловьев отметил, что модель ненавидит людей, и призвал не обращать на нее внимания.
На канале "Россия 1" эксперты обсудили скандальное заявление одной из самых ярких участниц проекта "Дом-2". К примеру, депутат Виталий Милонов призвал отправить ее и ее единомышленников в ссылку на Новую Землю. Не остался в стороне и телеведущий Владимир Соловьев. Он в эфире отметил, что не стоит обращать внимания на людей, показывающих свое "ненавистническое отношение к другим", ведь у Алены Водонаевой нет никаких привилегий, чтобы к ней прислушивались.
"Пусть живет в своем убожестве", - отметил Соловьев, добавив, что советует Водонаевой хоть иногда смотреть в зеркало в попытках увидеть в отражении хоть проблески интеллекта и уважения к людям. Вспомнил журналист и слова Владимира Путина, который прежде назвал подобных людей "моральными уродами". Соловьев сказал, что президент был очень лоялен, ведь его выражения были бы намного жестче.
На канале "Россия 1" эксперты обсудили скандальное заявление одной из самых ярких участниц проекта "Дом-2". К примеру, депутат Виталий Милонов призвал отправить ее и ее единомышленников в ссылку на Новую Землю. Не остался в стороне и телеведущий Владимир Соловьев. Он в эфире отметил, что не стоит обращать внимания на людей, показывающих свое "ненавистническое отношение к другим", ведь у Алены Водонаевой нет никаких привилегий, чтобы к ней прислушивались.
"Пусть живет в своем убожестве", - отметил Соловьев, добавив, что советует Водонаевой хоть иногда смотреть в зеркало в попытках увидеть в отражении хоть проблески интеллекта и уважения к людям. Вспомнил журналист и слова Владимира Путина, который прежде назвал подобных людей "моральными уродами". Соловьев сказал, что президент был очень лоялен, ведь его выражения были бы намного жестче.