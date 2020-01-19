В продаже появилась усовершенствованная "Нива" мощностью 200 л. с. за миллион рублей
Умелец из Тамбова методом внесения многочисленных корректировок преобразил стандартную модель "Нивы". Обновленный автомобиль выставлен им на продажу за один миллион рублей на сайте Auto.ru.
Искусный умелец заметно преобразил исходную модель "Лада 4х4 Урбан": он произвел улучшение светотехники, декора кузова, отделки салона, руля и центральной консоли от "Приоры". Произошла внушительная метаморфоза и технического оснащения. В частности, под капотом был установлен двигатель, имеющий турбину в 200 л. с. Во всяком случае, именно такой показатель продемонстрировали замеры на моторном стенде. Кроме того, внедорожник стал "обладателем" задних дисковых тормозов, самоблокирующихся дифференциалов с обеих сторон и доработанной подвески с уменьшенным дорожным просветом. Улучшены шумоизоляция, кнопка запуска двигателя, камера заднего вида и т. п. Топливом для авто служит бензин с октановым числом не ниже 98.
Сообщается, что автомобиль оценен нынешним владельцем в один миллион рублей. По словам автора объявления, "на такой машине невозможно остаться незамеченным". К слову, стандартная модель внедорожника в настоящее время имеет цену 630 тыс. рублей.
Искусный умелец заметно преобразил исходную модель "Лада 4х4 Урбан": он произвел улучшение светотехники, декора кузова, отделки салона, руля и центральной консоли от "Приоры". Произошла внушительная метаморфоза и технического оснащения. В частности, под капотом был установлен двигатель, имеющий турбину в 200 л. с. Во всяком случае, именно такой показатель продемонстрировали замеры на моторном стенде. Кроме того, внедорожник стал "обладателем" задних дисковых тормозов, самоблокирующихся дифференциалов с обеих сторон и доработанной подвески с уменьшенным дорожным просветом. Улучшены шумоизоляция, кнопка запуска двигателя, камера заднего вида и т. п. Топливом для авто служит бензин с октановым числом не ниже 98.
Сообщается, что автомобиль оценен нынешним владельцем в один миллион рублей. По словам автора объявления, "на такой машине невозможно остаться незамеченным". К слову, стандартная модель внедорожника в настоящее время имеет цену 630 тыс. рублей.
Авто
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 20:19