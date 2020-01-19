АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы лучшие камерофоны 2020…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

В продаже появилась усовершенствованная "Нива" мощностью 200 л. с. за миллион рублей

Умелец из Тамбова методом внесения многочисленных корректировок преобразил стандартную модель "Нивы". Обновленный автомобиль выставлен им на продажу за один миллион рублей на сайте Auto.ru.
В продаже появилась усовершенствованная "Нива" мощностью 200 л. с. за миллион рублей

Искусный умелец заметно преобразил исходную модель "Лада 4х4 Урбан": он произвел улучшение светотехники, декора кузова, отделки салона, руля и центральной консоли от "Приоры". Произошла внушительная метаморфоза и технического оснащения. В частности, под капотом был установлен двигатель, имеющий турбину в 200 л. с. Во всяком случае, именно такой показатель продемонстрировали замеры на моторном стенде. Кроме того, внедорожник стал "обладателем" задних дисковых тормозов, самоблокирующихся дифференциалов с обеих сторон и доработанной подвески с уменьшенным дорожным просветом. Улучшены шумоизоляция, кнопка запуска двигателя, камера заднего вида и т. п. Топливом для авто служит бензин с октановым числом не ниже 98.

Сообщается, что автомобиль оценен нынешним владельцем в один миллион рублей. По словам автора объявления, "на такой машине невозможно остаться незамеченным". К слову, стандартная модель внедорожника в настоящее время имеет цену 630 тыс. рублей.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 20:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Человеческий эмбрион чувствует боль уже на 13-й…
Юрий Дудь назвал Максима Галкина "открытием…
Жизнь в небе и на воде: Журналисты узнали, какими будут дома…
Москвичам обещают теплую погоду на следующей…
Людмила Поргина прокомментировала слухи о романе Ольги Кабо и Николая…
Названы 10 кроссоверов, которые не пришлись россиянам ко…
Экс-возлюбленные Алена Савкина и Роман Макеев предались поцелуям на заднем сидении…
В Китае испытали новый тяжелый БПЛА с тремя…
Рэпер Гуф остался без денег и телефона в Таиланде и попросил фанатов о…
Айза Анохина – Алене Водонаевой: «Твое мнение такое же глупое, как и ты…
Власти США одобрили стандартные названия для автомобильных систем…
Диетолог Елена Соломатина объяснила опасность минеральной…
Экс-участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков станет отцом в третий…
В продаже появилась усовершенствованная "Нива" мощностью 200 л. с. за миллион…
«Хочет догнать Загитову»: Татьяна Навка показала шапагат 5-летней…
Физики смогли создать молекулу в форме…
Актер Алексей Панин оголился в Крыму и назвал его…
Эксперты: Средиземноморская диета помогает при…
«Волнение стало причиной быстрой кончины»: Вдова Караченцова обвинила Андрея Малахова в смерти…
Медики назвали основные причины боли в…
Оксана Сташенко призналась в своей любви к гаданиям на…
Дмитрий Чайков слил в Сеть интимное видео с участием обнаженного Федора Стрелкова в…
Причиной развития рака поджелудочной железы может стать…
Российская делегация в Египте обсуждает вопрос возобновления чартеров на местные…
«Пусть живет в своем убожестве»: Владимир Соловьев раскритиковал Алену Водонаеву за высказывания о…
Протоиерей Чаплин подписал петицию за лишение Ивана Урганта гражданства…
Медики развеяли мифы о слабом…
Pocophone F2 Lite впервые появился на живых…
Просмотреть все новости