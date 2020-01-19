Актер Алексей Панин оголился в Крыму и назвал его «украинским»
Скандально известный российский актер театра и кино Алексей Панин давно знаменит своими неоднозначными поступками. Недавно артист отправился в Крым, где оголился для фото и назвал полуостров «украинским».
На страничке Алексея Панина в социальной сети Instagram появилось новое фото, на котором он сидит на камнях у моря рядом с девушкой. При этом, и артист, и его спутница полностью обнажены. «Крым – Украина», - гласит подпись Панина под этой публикацией. Кроме того, в своем сопроводительном сообщении к опубликованному кадру артист решил процитировать высказывания известного индийского мистика Ошо о бунте. «Каждый, кто прошел через бунт, не борется ни с кем, кроме собственной темноты», - отметил Алексей Панин.
Многочисленные пользователи в комментария под этим снимком по достоинству оценили лишь фигуру спутницы артиста, а вот ему самому начали задавать вопросы о том, действительно ли он считает Крымский полуостров украинским. Впрочем, ни один из этих вопросов Панин ответом не удостоил.
На страничке Алексея Панина в социальной сети Instagram появилось новое фото, на котором он сидит на камнях у моря рядом с девушкой. При этом, и артист, и его спутница полностью обнажены. «Крым – Украина», - гласит подпись Панина под этой публикацией. Кроме того, в своем сопроводительном сообщении к опубликованному кадру артист решил процитировать высказывания известного индийского мистика Ошо о бунте. «Каждый, кто прошел через бунт, не борется ни с кем, кроме собственной темноты», - отметил Алексей Панин.
Многочисленные пользователи в комментария под этим снимком по достоинству оценили лишь фигуру спутницы артиста, а вот ему самому начали задавать вопросы о том, действительно ли он считает Крымский полуостров украинским. Впрочем, ни один из этих вопросов Панин ответом не удостоил.