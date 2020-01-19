Физики смогли создать молекулу в форме галстука-бабочки
Физики смогли создать молекулу, напоминающую своей формой галстук-бабочку, которая изменят цвет под воздействием разных условий. Её планируют применять для контроля уровня токсинов и химикатов в воздухе.
Учёные из Китайского Технического института физики и химии создали вещество под названием BowtieArene. При объединении двух пятиугольных молекул — к 2 пиларенам добавили флуоресцентную молекулу под названием тетрафенилэтилен – образовалась структура, напоминающая галстук-бабочку. При смешивании отдельных молекул электронная взаимосвязь вынуждала их накладываться друг на друга в форме ёлки. Кристаллы, которые в итоге получились, при взаимодействии со светом создавали флуоресцентное свечение голубого цвета.
При разделении учёными сгруппированных строений на части либо механически на них воздействуя, царапая кристаллы или же опуская их в жидкость, молекулы, которые разделили, испускали зеленоватый или желтый свет. Потом физики показали, что они становятся синими, напустив на них ксилоловые пары. Данный эффект перемены учёные планируют использовать для создания датчиков, обнаруживающих токсины в воздухе. На данный момент физики работают над разработкой различных версий молекулы для выявления иных вероятных эффектов сборки этих элементов.
Учёные из Китайского Технического института физики и химии создали вещество под названием BowtieArene. При объединении двух пятиугольных молекул — к 2 пиларенам добавили флуоресцентную молекулу под названием тетрафенилэтилен – образовалась структура, напоминающая галстук-бабочку. При смешивании отдельных молекул электронная взаимосвязь вынуждала их накладываться друг на друга в форме ёлки. Кристаллы, которые в итоге получились, при взаимодействии со светом создавали флуоресцентное свечение голубого цвета.
При разделении учёными сгруппированных строений на части либо механически на них воздействуя, царапая кристаллы или же опуская их в жидкость, молекулы, которые разделили, испускали зеленоватый или желтый свет. Потом физики показали, что они становятся синими, напустив на них ксилоловые пары. Данный эффект перемены учёные планируют использовать для создания датчиков, обнаруживающих токсины в воздухе. На данный момент физики работают над разработкой различных версий молекулы для выявления иных вероятных эффектов сборки этих элементов.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:10