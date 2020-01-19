Эксперты: Средиземноморская диета помогает при остеопорозе





Средиземноморская диета – концепция питания, которая предполагает употребление овощей, рыбы, салатов с оливковым маслом и пасты из твердых сортов пшеницы. Специалисты утверждают, что благодаря специальному плану питания можно предупредить разрушение тканей кости. Они изучили данные 1142 людей из разных стран возрастом от 65 до 79 лет. Испытуемых разделили на две группы, где одни придерживались средиземноморской диеты, а другие нет. Перед опытом и в конце него у них была взята кровь, чтобы измерить плотность кости на шейке бедра и поясничном отделе позвоночника. Меньше 10% людей имели остеопороз.Как оказалось, в группе, где питание не изменилось, уменьшение плотности кости оставалось равно показателям согласно возрасту человека. Новое питание не оказывало влияния на испытуемых со здоровой плотностью костной ткани. Но у людей с остеопорозом благодаря такому питанию увеличилась плотность кости в шейке бедра.