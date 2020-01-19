«Волнение стало причиной быстрой кончины»: Вдова Караченцова обвинила Андрея Малахова в смерти артиста





По словам Поргиной, именно лживые выпуски ток-шоу спровоцировали у Николая Караченцова приступ эпилепсии во время прохождения курса химиотерапии в Израиле и даже могли приблизить смерть актера. «Андрей со своим приветом», отмечает артистка, посвятили один из выпусков своего шоу женщине, представившейся как любовница Караченцова. Эта программа вышла в эфир осенью 2018 года, как раз в тот момент, когда Николай Петрович проходил курс лучевой терапии в Израиле, поскольку незадолго до этого медики выявили у него рак. Как вспоминает Поргина, просмотрев программу, в которой его оклеветали, актер сначала нервно смеялся, а после начал извиняться перед ней. Опровергнув супруге слова Малахова он немного успокоился, а после отправился прогуляться в сопровождении медсестры. Однако во время прогулки артист снова разволновался, что и стало причиной приступа.«Мы вызываем ему скорую, закалываем как собаку, кладем на кровать, после чего он больше суток спит. А дальше мы снова идем облучать опухоль», - вспоминает события тех дней артистка. «Я ему говорила, что сама разберусь, но он постоянно рвался на эфир к Малахову, чтобы опровергнуть эту ложь. Это волнение и стало причиной его быстрой кончины», - подчеркнула вдова актера.