Медики назвали основные причины боли в пояснице





Самое простое нарушение в пояснице, сопровождающееся неприятной болью, бывает вызвано легкими травмами или растяжениями при занятиях активными видами спорта. Медики советуют обращать внимание на то, какой именно тип боли присутствует в теле. При резкой, ноющей и тянущей боли в первую очередь стоит срочно обратиться в медицинское учреждение к специалисту., так как у 90% людей, страдающих от боли в пояснице, наблюдаются патологии или какие-либо отклонения в строении позвоночника или спинных мышц. Самыми распространенными причинами боли в нижней части спины эксперты считают сидячий образ жизни, отсутствие в дневном распорядке занятий спортом, а также неправильное питание и неустойчивое психическое состояние. Стоит обратить внимание, если острая боль сопровождается резкими ощущениями похожими на защемление, ведь это может быть спровоцировано развитием остеохондроза. А вот режущая боль чаще всего является следствием поднятия тяжелых грузов и может вызвать ишиас.Что касается различий болевых ощущений в пояснице между представителями женского и мужского пола, то у первых в большинстве случаев это зависит от менструального цикла. А вот у мужчин причиной боли в пояснице может быть простатит или развитие раковых опухолей.