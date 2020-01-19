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Протоиерей Чаплин подписал петицию за лишение Ивана Урганта гражданства РФ

Протоиерей Чаплин поддержал тех, кто намерен лишить гражданства РФ Ивана Урганта. Соответствующую петицию против телеведущего подписали уже многие известные лица.
Протоиерей Чаплин подписал петицию за лишение Ивана Урганта гражданства РФ

Экс-председатель отдела по взаимодействию церкви и общества Синода РПЦ также считает, что знаменитый шоумен оскорбил чувства верующих. Проступок Урганта заключается в своего рода насмешке над иконой Рождества Спасителя. Так, в ходе передачи «Вечерний Ургант» с французско-российским киноактером Жераром Депардье телеведущий позволил себе спародировать знаменитый сюжет появления на свет Иисуса Христа.

Такой поступок не на шутку оскорбил многих верующих, уверен Всеволод Чаплин. Он считает, что гражданами страны могут быть только люди с высоким уровнем нравственной и культурной чуткости. Российские граждане должны уважать святых своей земли, считает священнослужитель. Чаплин также назвал ситуацию с пародией на святой образ вопросом политики Российского государства.

Протоиерей не исключает, что проблема не была вызвана злым умыслом со стороны телеведущего. Однако публичные люди должны, заявляет Чаплин, соблюдать осторожность в своих словах и делах, ни в коем случае не переступая грань невинной шутки и оскорблений. Шутку он назвал кощунством и напомнил, что в Российской Федерации священная для верующих людей культовая символика и прочие защищены законом.

При этом стоит напомнить, что и гость студии Урганта Жерар Депардье во время программы высказался против религии, назвав себя неверующим. При этом он гражданин России и имеет собственную квартиру в Новосибирске. Относительно его гражданства петиций пока нет.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:30

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