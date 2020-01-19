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Автомобили бывшего мэра Москвы: На чём ездил Юрий Лужков

На протяжении 18 лет градоначальником столицы России был Юрий Лужков. Заботясь о благосостоянии жителей Москвы, он совершал немало поездок, в которых использовал весьма скоростные автомобили.
Автомобили бывшего мэра Москвы: На чём ездил Юрий Лужков

Одной из наиболее любимых авто экс-мэра была Audi A8. Эта машина славится высокой комфортностью и оснащена мощным агрегатом на шесть литров и 450 лошадиных сил. Такие технические параметры дают возможность разогнать авто до скорости в 100 км/ч лишь за 5,5 секунд. Представителем люксового сегмента являлась и другая "любимица" Лужкова - модель Maybach 57S. Мощность агрегата этой машины еще выше - 610 лошадиных сил.

Примечательно, что Юрий Лужков был уволен с занимаемой должности в 2010 году тогдашним президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Увольнение произошло по неизвестным для широкой общественности причинам.

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Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 19:06

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