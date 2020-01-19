Оксана Сташенко призналась в своей любви к гаданиям на Крещение

Сташенко вспоминает, как они любили гадать со своими одногруппницами, пытаясь заглянуть в свое будущее. А особое место в их традициях было у гадания на суженого человека. Для этого использовали стандартную схему – капали воск в жидкость и пытались в ней разглядеть лицо своего будущего возлюбленного. «Мы относились к таким гаданиям с долей иронии – вроде мы, как современные девушки, все понимаем, но в душе мы все в это верили», - откровенничает артистка. Оксана Сташенко опубликовала на своей страничке в Instagram пост, на котором она находится на заснеженной территории с высоким снеговиком и в кружении детей. «Представляете!!! Приехали друзья, Сережа и Мариночка, которых мы два года ждали!» - подписала пост артистка.Сташенко рассказала, что на данный момент она активно пытается привить свою любовь к традициям детям. А мотивировать наследников к этому она предлагает проверенным способом дарения подарков.