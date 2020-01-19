Житель Самары застрелил бывшего мужа жены из автомата Калашникова





Как сообщает «Комсомолка» со ссылкой на собственные источники, мужчина выстрелил из автоматического оружия в бывшего мужа своей супруги. Причины совершенного подозреваемым преступления пока не называются, над их выяснением на данный момент работают сотрудники следственных органов. Кроме того, на месте происшествия находятся бригада медиков и сотрудники органов правопорядка.Никаких других подробностей этого происшествия источник пока не приводит. Вероятнее всего, о деталях произошедшего станет известно из официальных сообщений пресс-службы управления Следкома по региону, сотрудники которого чаще всего и занимаются расследованиями подобных дел.