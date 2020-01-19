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Житель Самары застрелил бывшего мужа жены из автомата Калашникова

В Самаре в это воскресенье произошло громкое убийство. Местный житель застрелил бывшего мужа своей супруги из автомата Калашникова.
Житель Самары застрелил бывшего мужа жены из автомата Калашникова

Как сообщает «Комсомолка» со ссылкой на собственные источники, мужчина выстрелил из автоматического оружия в бывшего мужа своей супруги. Причины совершенного подозреваемым преступления пока не называются, над их выяснением на данный момент работают сотрудники следственных органов. Кроме того, на месте происшествия находятся бригада медиков и сотрудники органов правопорядка.

Никаких других подробностей этого происшествия источник пока не приводит. Вероятнее всего, о деталях произошедшего станет известно из официальных сообщений пресс-службы управления Следкома по региону, сотрудники которого чаще всего и занимаются расследованиями подобных дел.

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Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:34

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