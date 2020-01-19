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Причиной развития рака поджелудочной железы может стать диабет

Медики считают, что расстройства метаболизма могут быть причинами развития онкологии. Так, диабет может провоцировать рак поджелудочной железы.
Причиной развития рака поджелудочной железы может стать диабет

Защититься от возникновения злокачественных новообразований в органах желудочно-кишечного тракта можно, тщательно контролируя свой рацион. В первую очередь, уверены медики, следует избегать чрезмерных доз сахара. Последние исследования говорят о том, что сахарный диабет способен привести к более тяжелым заболеваниям, став причиной рака поджелудочной железы.

При этом такая форма онкологии является одной из самых тяжелых. Для того, чтобы не допустить опасного заболевания, необходимо соблюдать здоровый образ жизни. Нужно исключить из меню жирные продукты, отказаться от курения и чрезмерных доз алкоголя. Кроме того, как оказалось, риски появления страшного недуга вполне могут возрастать при хронической форме панкреатита.

Специалисты утверждают, что в ряде случаев у пациентов с онкологией поджелудочной железы также фиксировалось заболевание диабетом, который диагностировался на несколько лет ранее. При этом методов для раннего выявления опухолевых клеток в поджелудочной железе нет.

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Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:40

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