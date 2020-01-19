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Российская делегация в Египте обсуждает вопрос возобновления чартеров на местные курорты

Дискуссия о возможном возобновлении чартерных авиаперелетов из России на популярные египетские курорты возобновилась. Как сообщает пресса, сейчас российская делегация находится в Египте, где обсуждает с представителями местных властей данный вопрос.

По данным египетской прессы, свою проверку делегация из России начала с Хургады. По итогам этих мероприятий отечественные специалисты планируют подготовить финальный отчет, который может быть положен в основу принятия окончательного решения. Кроме всего прочего, журналисты сообщают, что после курортной Хургады представители делегации отправятся в столицу страны Каир, чтобы провести встречи с представителями правительства Египта.

Напомним, еще в ноябре минувшего года заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов рассказывал, что отечественная инспекция по вопросам безопасности авиасообщения с Египтом может быть проведена еще до конца года, если властям страны удастся вовремя выполнить все требования, предъявленные российской стороной. В ответ на это в Каире завили, что занимаются детальным изучением российских предложений.

Авиасообщение между Россией и Египтом отсутствует уже более четырех лет. В ноябре 2015 года было принято решение о приостановке перелетов в «страну пирамид» из-за авиакатастрофы российского борта А312 над Синайским полуостровом.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:35

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