Российская делегация в Египте обсуждает вопрос возобновления чартеров на местные курорты





По данным египетской прессы, свою проверку делегация из России начала с Хургады. По итогам этих мероприятий отечественные специалисты планируют подготовить финальный отчет, который может быть положен в основу принятия окончательного решения. Кроме всего прочего, журналисты сообщают, что после курортной Хургады представители делегации отправятся в столицу страны Каир, чтобы провести встречи с представителями правительства Египта.Напомним, еще в ноябре минувшего года заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов рассказывал, что отечественная инспекция по вопросам безопасности авиасообщения с Египтом может быть проведена еще до конца года, если властям страны удастся вовремя выполнить все требования, предъявленные российской стороной. В ответ на это в Каире завили, что занимаются детальным изучением российских предложений.Авиасообщение между Россией и Египтом отсутствует уже более четырех лет. В ноябре 2015 года было принято решение о приостановке перелетов в «страну пирамид» из-за авиакатастрофы российского борта А312 над Синайским полуостровом.