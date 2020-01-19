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Медики развеяли мифы о слабом иммунитете

Медики развеяли мифы и рассказали правду об иммунитете. Оказывается, понятия слабый иммунитет не существует, а неправильное питание не является причиной частых болезней.

Первый самый распространённый миф заключается в том, что чем сильнее иммунитет, тем меньше шансов заболеть. Оказывается такого понятия как слабый иммунитет не существует. При вторичном попадании возбудителя защитная система организма уничтожает его. Однако полностью избавиться от бактерий невозможно, ведь они могут мутировать и увеличиваться в количестве. Многие считают, что частые заболевания детей связаны со слабым иммунитетом. Однако это не так, ведь их иммунитет ещё незнаком с возбудителями вирусов и инфекций. Со временем защитная система работает лучше. Дети, наделённые сильным иммунитетом при рождении, имеют меньше шансов заболеть - так порой рассуждают родители, которые не знают об особенностях организма младенцев.

Медики изучили этот вопрос и пришли к выводу, что врожденный иммунитет мог бы привести к гибели ребёнка сразу после рождения. После появления на свет малыша его иммунитет старается постепенно бороться с вирусами. Медики до сих пор не определили, влияет ли холод на состояние иммунитета. Некоторые врачи считают, что из-за него страдает слизистая носа или снижается запас витамина D. По словам медиков, на нарушение работы иммунной системы не влияет неправильное питание. Причиной может быть прием лекарств, разрушающих иммунитет; врожденное заболевание. Также не стоит злоупотреблять непроверенными БАДами для улучшения состояния защитной системы организма.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:26

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