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Интерьер кабриолета Porsche 911 щедро украсили деревом и кожей

Специалисты болгарского тюнингового ателье Vilner существенно поработали над кабриолетом Porsche 911 Carrera поколения 996. Кроме оригинального обвеса автомобиль стал обладателем весьма необычного интерьера с отделкой кожей и деревом.
Интерьер кабриолета Porsche 911 щедро украсили деревом и кожей

Болгарские специалисты выполнили добавление в фары четырехточечных ходовых огней в стиле новых Porsche, сделав при этом указатели поворота светодиодными, а также окрасили корпусы фар чёрным цветом. Диодной стала и задняя оптика. Голубая автомашина стала "носителем" интересного вычурного обвеса, имеющего декоративные элементы в медном цвете и получившего название Vilner Copper Rose. Такая новинка была разработана ателье совместно с фирмой BASF. В свою очередь, интерьер авто стал больше напоминать произведение искусства. Украшения выполнены из кожи коричневого цвета, декорированной Х-образным швом из полосок. Аналогичные аксессуары имеют передняя панель, кресла и двери. Нашлось в отделке место и дереву: элементы из древесины присутствуют на поверхностях рулевого колеса, дверей и центральной консоли. По мнению руководителя ателье Атанаса Вильнера, его экспертам посчастливилось вдохнуть в спортивный автомобиль новую жизнь.

Отмечается, что сама по себе модель спорткара Porsche 911 поколения 996 выпускалась еще в далекие 1997-2004 годы и, по мнению многих, давно вышла из сферы интересов тюнинговых ателье. Но болгарская фирма Vilner все же смогла посредством основательной доработки экстерьера и интерьера модели, существенно актуализировать её.

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Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 18:31

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