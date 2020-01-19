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Психолог Борис Хигер назвал неудовлетворенность в постели причиной расставания Наташи Королевой и Игоря Николаева

Наташа Королева и Игорь Николаев долгое время считались самой видной парой российской эстрады, причина расставания которых оставалась неизвестной. Теперь психолог Борис Хигер рассказал, почему семейная жизнь исполнителей не удалась.

Хотя разрыв Наташи Королевой и Игоря Николаева произошел еще в 2001 году, страсти вокруг их личной жизни до сих пор не утихают. Особенно необычным многие поклонники отмечали факт сохранения хороших отношений после развода при том, что точной причины до сих пор не было названо. Немного света на произошедшее пролил психолог Борис Хигер, утверждающий о неудовлетворенности супругов в постели, которая и стала причиной неудачного брака.

По мнению Хигера, Игорь Николаев не мог предоставить Наташе Королёвой удовольствие в интимном плане, что стало критичным из-за требовательности знаменитой певицы. Теперь, когда исполнительница замужем за Сергеем Глушко, её любовная связь крепка как никогда. Об этом говорят слова Хигера: "Игорь Николаев очень любил Наташу, но, увы, в сексе они не подходили друг другу... А вот с Тарзаном у них прекрасный секс. На нем и держатся их отношения".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:16

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