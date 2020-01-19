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В Москве отметили 95 лет со дня рождения Раджа Капура

В Москве с размахом отметили 95-летие со дня рождения известного актера, режиссера и продюсера Раджа Капура. Роль этого индийского деятеля искусств в российской культуре до сих пор считается довольно высокой. Торжественные мероприятия в честь юбилея со дня рождения знаменитого артиста прошли в Москонцерт-Холле.
В Москве отметили 95 лет со дня рождения Раджа Капура

Перед гостями праздника выступил дуэт Канта Деви и Кумара Белланди со знаменитыми песнями из фильмов Раджа Капура, а позднее на сцене показали танцевальные номера, хореография к которым ставилась специально по сюжетам фильмов прославленного режиссера. Побывали на мероприятии и посол Индии в Москве Венкатеш Варма вместе со своей супругой, которые вручили гостям памятные подарки в виде книг, написанных дочерью артиста. В свою очередь организаторы подарили дипломату и его супруге вазу, изготовленную по специальному заказу в честь 90-летия режиссера. Всего таких ваз было создано три, две из них уже хранятся в семье индийского творца.

Посол в свою очередь отметил, что Радж Капур сумел внести огромный вклад в установление дружбы между индийским и российским народами, поэтому на праздник пришли так много людей из обеих стран.

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Культура / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:52

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