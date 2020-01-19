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Pocophone F2 Lite впервые появился на живых фото

Новый флагман от Xiaomi впервые появился на живых фотографиях. В Сети показали снимки Pocophone F2 Lite, причем характеристики новинки обещают быть привлекательными.

Сами представители китайского IT-гиганта пока не спешат рассказать о грядущем флагмане, потому поклонники ее продукции рады каждому инсайдерскому сливу. Так, в этот раз в интернете «засветились» дебютные изображения облегченной модели, продолжающей серию Pocophone. Блогеры сообщают о намерении Xiaomi вывести на рынок мобильной техники сразу две версии, вместе с обычным базовым гаджетом Poco F второй генерации, упрощенный вариант Poco F2 Lite.

Судя по изображениям, дизайном устройства останется все таким же простым, однако все изюминки аппарата сосредоточены в его технической оснащенности. На фото, обнародованных в Сети, видно меню настроек телефона, в котором не только обозначено название девайса, но и его технические параметры. За быстродействие и многозадачность в новом гаджете будут ответственны SoC-процессор Snapdragon 765 версии и 6-гигабайтный модуль оперативной памяти.

«На борту» присутствует и достаточно емкая аккумуляторная батарея, 5000 мАч позволит долго не переживать о необходимости подзарядить устройство. Камеры, установленные в гаджет, также являются сильными сторонами аппарата, хотя на снимках нет данных об их разрешении, скорее всего, основной датчика получит 48 или даже 64-мегапиксельный объектив. Что же до ценника новинки, то она, как предполагают техноинсайдеры, будет ниже стоимости Pocophone F1 при его первом появлении на полках магазинов.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:21

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