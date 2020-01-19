«Надеются только на чудо»: Родственники Анастасии Заворотнюк набрали в храме на Крещение святой воды





По словам собеседника издания, на многолюдной утренней службе в храме родня звезды «Моей прекрасной няни» отсутствовала. Супруг артистки Петр Чернышев вместе с дочерью Анной приехали в храм уже после завершения службы, когда еще разливали святую воду. «Они после службы подъехали на автомобиле, хотя до их дома всего 10 минут пешком. Наверное, не хотели лишний раз привлекать внимание и отвечать на вопросы окружающих», - приводит издание слова источника. Кроме того, знакомый семьи Анастасии Заворотнюк отметил, что однажды они признавались, что «надеются только на чудо».«Вероятнее всего, святая вода и является одним из таких чудес, ведь многие люди верят в ее целебные свойства», - добавил он.Стоит напомнить, по сообщениям СМИ, Анастасия Заворотнюк вот уже несколько месяцев борется с тяжелой стадией рака головного мозга. При этом семья знаменитости никак не комментирует любые слухи вокруг ее болезни и не рассказывает о том, как проходит лечение.