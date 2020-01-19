iPhone 12 хотят оснастить камерой TrueDepth, которая не менялась со времён iPhone X





За несколько месяцев до анонса iPhone 12 аналитики утверждают, что в следующий смартфон от Apple будет интегрирована улучшенная версия Face ID. Разработчики смогут добиться этого с помощью модуля TrueDepth, включающего камеру, проектор и различные датчики. Известно, что за три генерации различных флагманов этот набор камер не претерпел никаких изменений. Даже ускоренная производительно система лицевой идентификации в значительной части зависит от нового ПО.Стоит отметить, что ранее появлялись слухи о грядущем уменьшении размеров датчиков и увеличения производительности системы в целом. Кроме того, эксперты прогнозируют появление мощного чипсета A14, 6 ГБ оперативной памяти и 6,1-дюймовый дисплей. Что касается дизайна, то фанаты могут огорчиться отсутствием радикальных перемен в этом смысле, особенно на фоне таких инновационных форм-факторов, как у Samsung Galaxy Fold со складным экраном или Nubia Z20 c двумя дисплеями.