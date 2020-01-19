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iPhone 12 хотят оснастить камерой TrueDepth, которая не менялась со времён iPhone X

Технология лицевой идентификации в смартфонах от Apple долгое время отсутствовала, но с недавних пор стала возможной благодаря камере TrueDepth. Известно, что iPhone 12 хотят оснастить этим модулем, который не ме менялся со времён iPhone X.

За несколько месяцев до анонса iPhone 12 аналитики утверждают, что в следующий смартфон от Apple будет интегрирована улучшенная версия Face ID. Разработчики смогут добиться этого с помощью модуля TrueDepth, включающего камеру, проектор и различные датчики. Известно, что за три генерации различных флагманов этот набор камер не претерпел никаких изменений. Даже ускоренная производительно система лицевой идентификации в значительной части зависит от нового ПО.

Стоит отметить, что ранее появлялись слухи о грядущем уменьшении размеров датчиков и увеличения производительности системы в целом. Кроме того, эксперты прогнозируют появление мощного чипсета A14, 6 ГБ оперативной памяти и 6,1-дюймовый дисплей. Что касается дизайна, то фанаты могут огорчиться отсутствием радикальных перемен в этом смысле, особенно на фоне таких инновационных форм-факторов, как у Samsung Galaxy Fold со складным экраном или Nubia Z20 c двумя дисплеями.

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Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:12

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