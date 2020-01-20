Ученые выяснили, что чашка кофе делает человека счастливее на 8%





Принято считать, что наибольшая ценность кофейного напитка заключается именно в его вкусовых и возбуждающих свойствах. По словам специалистов, напиток способен взбодрить по утрам и даже дать человеку мотивацию на весь предстоящий день. В составе кофе содержатся тригонеллин, предотвращающий атеросклероз, полисахариды, повышающие активность головного мозга, а также органические кислоты, которые могут улучшить пищеварение. Нельзя отбрасывать пользу кофеина, стимулирующего работу нервной системы и ускоряющего метаболизм. Если скомпоновать положительные свойства всех этих элементов, то получится, что кофе наделен немалой пользой для организма человека.Если же рассматривать кофейный напиток только для борьбы с нервным напряжением, то не стоит забывать о его умеренном употреблении. Медики настаивают, что взрослому человеку не стоит пить в день более 3-4 чашек. Если дозу повысить, то может произойти вредная для человека передозировка кофеином.