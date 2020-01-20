АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Ученые выяснили, что чашка кофе делает человека счастливее на 8%

Китайские ученые выяснили, что кофе по утрам не только делает человека бодрее, но и счастливее на 8%. Они также отмечают, что ароматный напиток способен справляться с усталостью, грустью и тоской.

Принято считать, что наибольшая ценность кофейного напитка заключается именно в его вкусовых и возбуждающих свойствах. По словам специалистов, напиток способен взбодрить по утрам и даже дать человеку мотивацию на весь предстоящий день. В составе кофе содержатся тригонеллин, предотвращающий атеросклероз, полисахариды, повышающие активность головного мозга, а также органические кислоты, которые могут улучшить пищеварение. Нельзя отбрасывать пользу кофеина, стимулирующего работу нервной системы и ускоряющего метаболизм. Если скомпоновать положительные свойства всех этих элементов, то получится, что кофе наделен немалой пользой для организма человека.

Если же рассматривать кофейный напиток только для борьбы с нервным напряжением, то не стоит забывать о его умеренном употреблении. Медики настаивают, что взрослому человеку не стоит пить в день более 3-4 чашек. Если дозу повысить, то может произойти вредная для человека передозировка кофеином.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 08:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Премиум-смартфон Redmi K20 Pro Premium упал в…
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
Певицу Азизу позвал замуж предприниматель из…
Врачи из клиники Майо перечислили признаки смертельного рака головного…
СК РФ возбудил уголовное дело после гибели пятерых человек в отеле в…
"Называю ее по имени": Дочь Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о взаимоотношениях с Татьяной…
Певица Ирина Аллегрова отмечает свое…
Рэпер Гуф остался без денег и телефона в Таиланде и попросил фанатов о…
Ученые выяснили, что чашка кофе делает человека счастливее на…
Мошенница продала свидание с Анастасией Волочковой за 100 тысяч…
Названы самые надежные и качественные автомобили, которые американские владельцы не продают 15…
Тина Канделаки рассказала о браке с Василием Бровко, младшим нее на 11…
В России представили устройство для скрытной постановки подводных…
Пасынок Яны Рудковской Андрей отказался фотографироваться с братьями Александром и…
Ubisoft привнесет разнообразие в свои…
Ким Кардашьян прошлась по бутикам в вечернем…
Врачи назвали 5 продуктов, которые ухудшают здоровье…
Евгений Цыганов провел время с детьми от Ирины…
Тюнинг-ателье из Британии презентовало Jeep Wrangler "для…
Ирина Шейк прогулялась по улицам Нью-Йорка с дочерью…
Няня принца Гарри стала крестной матерью его сына от Меган…
Ученые: Человеческий эмбрион чувствует боль уже на 13-й…
Юрий Дудь назвал Максима Галкина "открытием…
Жизнь в небе и на воде: Журналисты узнали, какими будут дома…
Москвичам обещают теплую погоду на следующей…
Людмила Поргина прокомментировала слухи о романе Ольги Кабо и Николая…
Названы 10 кроссоверов, которые не пришлись россиянам ко…
Экс-возлюбленные Алена Савкина и Роман Макеев предались поцелуям на заднем сидении…
Просмотреть все новости