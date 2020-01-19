Флагманский кроссовер Kia Telluride получит внедорожный пакет
Флагманский полноразмерный кроссовер Kia Telluride был впервые представлен чуть более года тому назад. Теперь же, как сообщают профильные издания, южнокорейский производитель планирует предложить покупателям две новые модификации этой модели: внедорожную и люксовую.
В первую очередь компания планирует в скором времени представить новую версию Kia Telluride именно со специальным внедорожным пакетом. Так, уже в самой простой комплектации данная версия автомобиля будет оснащена усиленной защитой днища и специальными внедорожными покрышками. В перечень дополнительного оснащения модели войдут лебедка, дополнительный багажник сверху и шноркель с прочими аксессуарами. Во втором случае речь идет о создании максимально роскошной комплектации Kia Telluride с уникальной отделкой салона, расширенным набором опций и двухцветной окраской кузова.
Примечательно, что даже актуальная версия Kia Telluride имеет довольно богатый интерьер, в том числе кожаную отделку. Кроме того, топовая версия машины может похвастать проекционным дисплеем, подогревом и вентиляцией всех сидений, а также целым набором систем помощи водителю.
В первую очередь компания планирует в скором времени представить новую версию Kia Telluride именно со специальным внедорожным пакетом. Так, уже в самой простой комплектации данная версия автомобиля будет оснащена усиленной защитой днища и специальными внедорожными покрышками. В перечень дополнительного оснащения модели войдут лебедка, дополнительный багажник сверху и шноркель с прочими аксессуарами. Во втором случае речь идет о создании максимально роскошной комплектации Kia Telluride с уникальной отделкой салона, расширенным набором опций и двухцветной окраской кузова.
Примечательно, что даже актуальная версия Kia Telluride имеет довольно богатый интерьер, в том числе кожаную отделку. Кроме того, топовая версия машины может похвастать проекционным дисплеем, подогревом и вентиляцией всех сидений, а также целым набором систем помощи водителю.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:47