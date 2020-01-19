Флагманский кроссовер Kia Telluride получит внедорожный пакет





В первую очередь компания планирует в скором времени представить новую версию Kia Telluride именно со специальным внедорожным пакетом. Так, уже в самой простой комплектации данная версия автомобиля будет оснащена усиленной защитой днища и специальными внедорожными покрышками. В перечень дополнительного оснащения модели войдут лебедка, дополнительный багажник сверху и шноркель с прочими аксессуарами. Во втором случае речь идет о создании максимально роскошной комплектации Kia Telluride с уникальной отделкой салона, расширенным набором опций и двухцветной окраской кузова.Примечательно, что даже актуальная версия Kia Telluride имеет довольно богатый интерьер, в том числе кожаную отделку. Кроме того, топовая версия машины может похвастать проекционным дисплеем, подогревом и вентиляцией всех сидений, а также целым набором систем помощи водителю.