В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой





Кроме публикаций отдельных пользователей о неполадках программы сообщил сервис Downdetector, специализирующийся на выявлении сбоев интернет-ресурсов. Согласно данным его специалистов, сегодня примерно в 13:30 по московскому времени затруднения в пользовании приложением ощутили сразу в нескольких регионах планеты.Так, жалобы поступают от европейских клиентов WhatsApp, подобные проблемы также зарегистрированы на территории Пакистана и Саудовской Аравии и некоторых государствах Латинской Америки и Азии. Сбой, вызванный не установленными пока причинами, не дает возможности загружать и открывать снимки, GIF и другие файлы медиа. Также отмечается невозможность подключения к серверу мессенджера и проблемы со входом в него.Интересно, что представители самой компании не спешат комментировать возникшую проблему. Между тем, эксперты отмечают, что это далеко не первый сбой в продукте, более того, сейчас уже можно говорить о регулярных проблемах с приложением. При этом неполадки также возникают и с Facebook и Instagram, все эти продукты, как известно, принадлежат одной корпорации.