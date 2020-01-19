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В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой

Мессенджер WhatsApp снова попал в топ новостей технологий, а поводом для этого стал сбой в его работе. Клиенты сразу в нескольких странах мира сообщают о проблемах при общении в популярном приложении.

Кроме публикаций отдельных пользователей о неполадках программы сообщил сервис Downdetector, специализирующийся на выявлении сбоев интернет-ресурсов. Согласно данным его специалистов, сегодня примерно в 13:30 по московскому времени затруднения в пользовании приложением ощутили сразу в нескольких регионах планеты.

Так, жалобы поступают от европейских клиентов WhatsApp, подобные проблемы также зарегистрированы на территории Пакистана и Саудовской Аравии и некоторых государствах Латинской Америки и Азии. Сбой, вызванный не установленными пока причинами, не дает возможности загружать и открывать снимки, GIF и другие файлы медиа. Также отмечается невозможность подключения к серверу мессенджера и проблемы со входом в него.

Интересно, что представители самой компании не спешат комментировать возникшую проблему. Между тем, эксперты отмечают, что это далеко не первый сбой в продукте, более того, сейчас уже можно говорить о регулярных проблемах с приложением. При этом неполадки также возникают и с Facebook и Instagram, все эти продукты, как известно, принадлежат одной корпорации.

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Технологии / Важно
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 17:39

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