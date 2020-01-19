Учёные рассказали о причине 3000-летней жизни растения гинкго билоба





Учеными, представляющими Пекинский лесной университет и Университет Янчжоу, был изучен тонкий слой ткани камбия, способствующий процессу роста коры дерева и участвующего в появлении годовых колец, дающих понимание о скорости развития. Специалистов заинтересовал тот факт, что скорость роста гинкго билоба с возрастом не уменьшается, а иногда и увеличивается. Качество фотосинтеза и строение семян также остаются неизменными с ходом времени. В итоге выяснилось, что такой эффект появляется из-за отсутствия в стеблях дерева "возрастных" генов, традиционно замедляющих рост подобных представителей флоры. Это дает толчок к тому, что развитие камбия у старых деревьев ничем не отличается от молодых. Единственным стареющим "звеном" являются листья, однако они систематически сменяются новыми.Примечательно, что средний возраст жизни растения в 3000 лет дал повод для именования его в народе "вечным ископаемым", имеющим, образно говоря, бессмертие. Об этом сообщает издание Science.