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Учёные рассказали о причине 3000-летней жизни растения гинкго билоба

Объединенный коллектив китайских ученых в ходе совместного исследования выяснил причины, дающие возможность растению гинкго билоба жить около трех тысяч лет. По словам исследователей, такую долгую жизнь растению дают особенности роста камбия, не прекращающегося даже на поздних стадиях развития.

Учеными, представляющими Пекинский лесной университет и Университет Янчжоу, был изучен тонкий слой ткани камбия, способствующий процессу роста коры дерева и участвующего в появлении годовых колец, дающих понимание о скорости развития. Специалистов заинтересовал тот факт, что скорость роста гинкго билоба с возрастом не уменьшается, а иногда и увеличивается. Качество фотосинтеза и строение семян также остаются неизменными с ходом времени. В итоге выяснилось, что такой эффект появляется из-за отсутствия в стеблях дерева "возрастных" генов, традиционно замедляющих рост подобных представителей флоры. Это дает толчок к тому, что развитие камбия у старых деревьев ничем не отличается от молодых. Единственным стареющим "звеном" являются листья, однако они систематически сменяются новыми.

Примечательно, что средний возраст жизни растения в 3000 лет дал повод для именования его в народе "вечным ископаемым", имеющим, образно говоря, бессмертие. Об этом сообщает издание Science.

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Наука
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 18:26

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