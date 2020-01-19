В Депздраве предупредили об опасностях бесконтрольного приема медикаментов





XVIII Ассамблея «Здоровая Москва» отметилась выступлением московского фармаколога и представителя столичного департамента здравоохранения Марины Журавлевой. Медик обратила внимание россиян на опасность злоупотребления жаропонижающими средствами, которые могут привести не только к осложнениям, но и смерти. По словам эксперта, несмотря на возможность получения парацетамола и аспирина без рецепта, данные лекарства могут нести серьезную опасность в случае неконтролируемого приема.Журавлева отмечает, что если препараты с ацетилсалициловой кислотой не оказывают эффекта, то необходимо прекратить курс и обратиться за помощью к специалисту. В то же время, увеличение дозировки может не только не улучшить состояние больного, а нанести невероятный вред здоровью. В первую очередь разрушающее воздействие препаратов поражает ЖКТ и печень, которое сопровождается тошнотой, рвотой и даже потерей сознания. Врачи напоминают, что высокая температура также может свидетельствовать о наличии вируса, которому не страшны антибиотики и жаропонижающие средства.