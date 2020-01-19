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Телесериал "Чёрное зеркало" вдохновил руководство Instagram на тестирование скрытых лайков

Руководитель соцсети Instagram Алам Моссери рассказал о том, что эпизод сериала "Чёрное зеркало" послужил поводом к тестированию скрытых лайков под публикациями фолловеров. В телесериале присутствовало присвоение персонажам рейтинга, влияющего на получение различных жизненных благ.
Телесериал "Чёрное зеркало" вдохновил руководство Instagram на тестирование скрытых лайков

Гендиректор Instagram напомнил об эпизоде, в котором персонажам было разрешено оценивать всех, с кем они имеют взаимодействие, по шкале в 5 баллов. Конкретно серия названа не была, однако издание Business Insider предполагает, что речь шла о серии "Пике" третьего сезона, который вышел в 2016 году. В ней главную героиню эпизода постигает одержимость процессом повышения своего рейтинга, дающего шанс переезда в более элитное жилье. Однако не справившись с бурей эмоций, персонаж начинает конфликтовать с другими героями, срывает бракосочетание подруги, и как следствие, с неё снимают все рейтинги, а её саму сажают в тюрьму.

Моссери также информировал, что идея о реформировании Instagram к нему пришла после работы в сети Facebook, во время которой он имел возможность наблюдать за деятельностью новостного канала, нередко уличаемого в распространении вредного контента и фейков. "Мы должны были начать думать о том, как можно злоупотребить возможностями Instagram и Facebook, и как смягчить эти риски", - резюмировал генеральный директор популярной соцсети. Об этом сообщает издание The New York Times.

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Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 17:50

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