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«Пусть ее Игорь будет инвалидом»: Вдова Караченцова напугала Юлию Меньшову необычным пожеланием

Вдова известного российского актера Николая Караченцова Людмила Поргина побывала в гостях на шоу «Секрет на миллион». В эфире канала НТВ заслуженная артистка высказалась в адрес критиков, в частности ответила Юлии Меньшовой, которая не верила в искренность ее намерений при сборе средств на лечение актера.
«Пусть ее Игорь будет инвалидом»: Вдова Караченцова напугала Юлию Меньшову необычным пожеланием

К примеру, телеведущая Юлия Меньшова неоднократно намекала на то, что супруга Караченцова пытается сделать себе имя на болезни актера. В эфире НТВ Поргина вспомнила о своем разговоре с телеведущей, который состоялся между ними еще несколько лет тому назад. «Я с ней столкнулась в рамках какой-то передачи, мы тогда как раз вернулись из Китая. Она попросила меня приехать и немного рассказать о лечении и вдруг начала спрашивать, на какие деньги мы ходили во французский ресторан и почему я вообще хожу пиарюсь. Мне это показалось оскорбительным, тем более, я Юлю знаю еще очень маленькой. Я ей после съемок протянула руку, сказала, пусть возьмет мой пиар и пусть ее Игорь будет инвалидом. Она тогда заметно испугалась», - вспомнила артистка.

Людмила Поргина также посетовала на то, что быть единственной опорой в жизни тяжело больного человека – большая ответственность и тяжелая ноша, поэтому понять ее смогут лишь те, кому довелось лично через все это пройти.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:04

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