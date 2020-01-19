«Пусть ее Игорь будет инвалидом»: Вдова Караченцова напугала Юлию Меньшову необычным пожеланием





К примеру, телеведущая Юлия Меньшова неоднократно намекала на то, что супруга Караченцова пытается сделать себе имя на болезни актера. В эфире НТВ Поргина вспомнила о своем разговоре с телеведущей, который состоялся между ними еще несколько лет тому назад. «Я с ней столкнулась в рамках какой-то передачи, мы тогда как раз вернулись из Китая. Она попросила меня приехать и немного рассказать о лечении и вдруг начала спрашивать, на какие деньги мы ходили во французский ресторан и почему я вообще хожу пиарюсь. Мне это показалось оскорбительным, тем более, я Юлю знаю еще очень маленькой. Я ей после съемок протянула руку, сказала, пусть возьмет мой пиар и пусть ее Игорь будет инвалидом. Она тогда заметно испугалась», - вспомнила артистка.Людмила Поргина также посетовала на то, что быть единственной опорой в жизни тяжело больного человека – большая ответственность и тяжелая ноша, поэтому понять ее смогут лишь те, кому довелось лично через все это пройти.