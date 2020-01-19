АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы лучшие камерофоны 2020…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Светлана Зейналова приучает старшую дочь к заботе о младшей сестре

Светлана Зейналова на своей странице в Instagram опубликовала интересный ролик. На кадрах видно, как старшая дочь телеведущей Александра чистит зубы младшей сестре Веронике.

Ведущая «Наше радио» Светлана Зейналова воспитывает двух дочерей: старшей Александре 10 лет, а младшей Веронике 2 года. На своей странице в Instagram телеведущая часто публикует забавные фотографии и видео с девочками. А недавно она показала, как доверила старшей дочери ответственное задание: чистить зубы младшей сестре. Судя по кадрам, малышке нравится гигиеническая процедура: девочка весело хохочет и притопывает. На заднем плане слышно, как телеведущая контролирует процесс. В подписи к видео Зейналова указала, что решила передать часть обязанностей Александре, и отметила, что «шальное беззаботное детство» у девочки закончилось, и теперь она будет заботиться о сестре.

Подписчики телеведущей отметили, что у малышки хорошо получается помогать сестре, она растёт ответственная и заботливая. «Можно смотреть бесконечно! Саша умничка!!!смотрю и радуюсь за нее и ее успехи!», «Восхитительные, удивительные, всех благ», - отметили некоторые пользователи Сети. Публикация собрала больше 15 тысяч просмотров и 36 комментариев.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Приложения камеры для Android-смартфонов оказались шпионскими…
«Пусть ее Игорь будет инвалидом»: Вдова Караченцова напугала Юлию Меньшову необычным…
Избавит от лишнего веса и поможет организму: названы главные плюсы стакана воды…
Телесериал "Чёрное зеркало" вдохновил руководство Instagram на тестирование скрытых…
Учёные нашли способ лечения болезни Стивена…
В работе мессенджера WhatsApp произошел…
Светлана Зейналова приучает старшую дочь к заботе о младшей…
Планшет Apple iPad с поддержкой 5G готовят к выпуску в 2020…
Настасья Самбурская снялась для обложки «Домашнего…
Назван ТОП-5 самых ожидаемых новинок Женевского…
Принц Гарри посетил бар с друзьями в Лондоне в отсутствие…
Названы лучшие камерофоны 2020…
Известный участник КВН Тимур Гайдуков скончался на 36-м году…
Врач Татьяна Шаповаленко рассказала о связи поликистоза яичников и…
Валерия встретилась с бывшей возлюбленной Иосифа Пригожина на дне рождения его…
Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей на мировом…
«Обесценивают монархию»: Отец Меган Маркл не поддержал отказ дочери от…
Китайские эксперты объяснили, почему российские ЗРК «Штиль-1» превосходят Mk 41 ВС…
Дочь актрисы Нины Руслановой опровергла сообщение о госпитализации…
«Она неизменно присутствует в нашей жизни»: Юлия Высоцкая почтила память…
Ученые назвали лучшие источники витамина…
Михаил Мишустин поздравил режиссёра Вадима Абдрашитова с…
Анна Семенович, Любовь Толкалина и Алика Смехова поздравили фанатов с Крещением…
Наташа Королева поздравила фанатов с Крещением снимком из Майами-Бич во…
Ford Puma 2020 получил похвальные отзывы от экспертов из…
Дане Борисовой предложили 300 000 рублей за оказание интимных…
Российские военные показали работу метательной камеры «Сфера» в…
"Тело отблагодарило за этот отдых": Накануне дня рождения Анастасия Волочкова вернулась к…
Просмотреть все новости