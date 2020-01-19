Светлана Зейналова приучает старшую дочь к заботе о младшей сестре

Ведущая «Наше радио» Светлана Зейналова воспитывает двух дочерей: старшей Александре 10 лет, а младшей Веронике 2 года. На своей странице в Instagram телеведущая часто публикует забавные фотографии и видео с девочками. А недавно она показала, как доверила старшей дочери ответственное задание: чистить зубы младшей сестре. Судя по кадрам, малышке нравится гигиеническая процедура: девочка весело хохочет и притопывает. На заднем плане слышно, как телеведущая контролирует процесс. В подписи к видео Зейналова указала, что решила передать часть обязанностей Александре, и отметила, что «шальное беззаботное детство» у девочки закончилось, и теперь она будет заботиться о сестре.Подписчики телеведущей отметили, что у малышки хорошо получается помогать сестре, она растёт ответственная и заботливая. «Можно смотреть бесконечно! Саша умничка!!!смотрю и радуюсь за нее и ее успехи!», «Восхитительные, удивительные, всех благ», - отметили некоторые пользователи Сети. Публикация собрала больше 15 тысяч просмотров и 36 комментариев.