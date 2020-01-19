Настасья Самбурская снялась для обложки «Домашнего очага»

На обложке популярного глянца Самбурская предстала в клетчатой рубашке с черным галстуком, суженных брюках, широкополой шляпе такого же цвета и ярко-красных туфлях. Также на руке звезды красуются мужские часы, а ногти покрыты лаком в тон обуви. Снимок, которым украсят очередной номер издания, селебрити опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.Как оказалось, не всем фолловеры Самбурской понравился такой образ. Под постом звезды появилось множество не только восторженных комментариев, но и откровенного хейтинга. Критиканы писали звезде, которая на визитке аккаунта именует себя «манифестором», что она не должна сниматься для подобных изданий только на том основании, что еще не замужем и не стала мамой. По мнению подобных комментаторов, в журналах о семье должны публиковать фотографии, интервью и т. д. только семейных людей.Впрочем, большинство поклонников актрисы поддержали ее, отметив, что такой образ выгодно подчеркивает ее женственность, хрупкость и изящность. Между тем, по признанию самой Настасьи Самбурской, семейный очаг для нее много значит, кроме того, она умеет не только готовить, но и топить печку, то есть, очаг в доме. За короткое время снимок набрал свыше 65 тысяч лайков и огромное количество комментариев.