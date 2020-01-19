Приложения камеры для Android-смартфонов оказались шпионскими программами





Речь идет в основном о приложениях, предназначенных для программного улучшения селфи-фото. Изучив функционал и код таких программ, исследователи пришли к выводу о том, что они собирают и продают персональные данные миллионов пользователей, а также мешают нормальной работе устройств из-за многочисленной встроенной рекламы. Более того, некоторые из этих программ могут даже перенаправить пользователя на фишинговые ресурсы.При этом эксперты подсчитали, что найденные ими опасные приложения были загружены в общей сложности на 1,4 миллиарда устройств во всем мире. Некоторые из таких приложений оказались довольно популярными, набрав около 300 миллионов скачиваний, а более 50% из них были разработаны непосредственно в Гонконге.