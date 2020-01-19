АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы лучшие камерофоны 2020…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Приложения камеры для Android-смартфонов оказались шпионскими программами

Специалисты CyberNews провели масштабное исследование, в рамках которого выявили в фирменном магазине Google Play три десятка приложений для камер Android-смартфонов, оказавшиеся шпионскими программами. Эти релизы, отмечают авторы исследования, в тайне от пользователей собирали их данные, в том числе данные о геолокации.

Речь идет в основном о приложениях, предназначенных для программного улучшения селфи-фото. Изучив функционал и код таких программ, исследователи пришли к выводу о том, что они собирают и продают персональные данные миллионов пользователей, а также мешают нормальной работе устройств из-за многочисленной встроенной рекламы. Более того, некоторые из этих программ могут даже перенаправить пользователя на фишинговые ресурсы.

При этом эксперты подсчитали, что найденные ими опасные приложения были загружены в общей сложности на 1,4 миллиарда устройств во всем мире. Некоторые из таких приложений оказались довольно популярными, набрав около 300 миллионов скачиваний, а более 50% из них были разработаны непосредственно в Гонконге.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Приложения камеры для Android-смартфонов оказались шпионскими…
«Пусть ее Игорь будет инвалидом»: Вдова Караченцова напугала Юлию Меньшову необычным…
Избавит от лишнего веса и поможет организму: названы главные плюсы стакана воды…
Телесериал "Чёрное зеркало" вдохновил руководство Instagram на тестирование скрытых…
Учёные нашли способ лечения болезни Стивена…
В работе мессенджера WhatsApp произошел…
Светлана Зейналова приучает старшую дочь к заботе о младшей…
Планшет Apple iPad с поддержкой 5G готовят к выпуску в 2020…
Настасья Самбурская снялась для обложки «Домашнего…
Назван ТОП-5 самых ожидаемых новинок Женевского…
Принц Гарри посетил бар с друзьями в Лондоне в отсутствие…
Названы лучшие камерофоны 2020…
Известный участник КВН Тимур Гайдуков скончался на 36-м году…
Врач Татьяна Шаповаленко рассказала о связи поликистоза яичников и…
Валерия встретилась с бывшей возлюбленной Иосифа Пригожина на дне рождения его…
Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей на мировом…
«Обесценивают монархию»: Отец Меган Маркл не поддержал отказ дочери от…
Китайские эксперты объяснили, почему российские ЗРК «Штиль-1» превосходят Mk 41 ВС…
Дочь актрисы Нины Руслановой опровергла сообщение о госпитализации…
«Она неизменно присутствует в нашей жизни»: Юлия Высоцкая почтила память…
Ученые назвали лучшие источники витамина…
Михаил Мишустин поздравил режиссёра Вадима Абдрашитова с…
Анна Семенович, Любовь Толкалина и Алика Смехова поздравили фанатов с Крещением…
Наташа Королева поздравила фанатов с Крещением снимком из Майами-Бич во…
Ford Puma 2020 получил похвальные отзывы от экспертов из…
Дане Борисовой предложили 300 000 рублей за оказание интимных…
Российские военные показали работу метательной камеры «Сфера» в…
"Тело отблагодарило за этот отдых": Накануне дня рождения Анастасия Волочкова вернулась к…
Просмотреть все новости