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Известный участник КВН Тимур Гайдуков скончался на 36-м году жизни

Тимур Гайдуков несколько лет боролся с прогрессирующим лимфобластическим лейкозом, на лечение которого собрали 120 тысяч долларов США. Благотворительность не смогла спасти известного участника КВН, который скончался на 36-м году жизни.
Известный участник КВН Тимур Гайдуков скончался на 36-м году жизни

Накануне ночью умер знаменитый телеведущий Тимур Гайдуков, которому ранее врачи поставили диагноз "лимфобластический лейкоз". Болезнь системы кроветворения тяжело поддавалась химиотерапии в московской клинике, что вынудило семью покойного днями ранее заявить о начале сбора средств. Эти деньги пошли бы на покупку инновационного медикамента стоимостью 120,7 тысяч евро. Врачи отмечали, что при подобном недуге выживаемость среди взрослых пациентов составляет 30—40%.

Сам Гайдуков ранее писал в соцсети Instagram, что хотя шансы на его выздоровление крайне малы, он "будет бороться до конца". 10 января благотворительность завершилась в связи с достижением необходимой суммы, но она не смогла спасти жизнь юмористу. Известно, что Тимур Гайдуков выступал за команду КВН "ГородЪ ПятигорскЪ" и лишь в 2018 году начал лечение в столичной больнице. Близким выразили свои соболезнования друзья и родственникам коллеги в связи с тяжелой утратой. Напомним, что у покойного остались супруга и маленькая дочь.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:56

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