Валерия встретилась с бывшей возлюбленной Иосифа Пригожина на дне рождения его дочери

Отношения между Иосифом Пригожиным и Лейлой Фаттаховой завязались еще в то время, когда продюсер был женат на своей первой супруге. Позднее он расстался с женой и ушел к новой избранницей, с которой прожил семь лет, но так и узаконил свои отношения. Впрочем, родившуюся в этом союзе Лизу артист признал и даже дал ей свою фамилию. Спустя годы место Лейлы рядом с Пригожиным заняла певица Валерия, спасенная продюсером от супруга-тирана.Примечательно, что с Лизой Иосиф Пригожин поддерживает очень тесные отношения, хотя с детьми от первого брака общается довольно редко. Не так давно музыкант похвастал большим достижением дочери, которая закончила обучение в Лозанне экстерном. К слову, не так давно Лиза Пригожина запустила собственный бренд одежды, а потому в ближайшем будущем планирует бросить все силы на его продвижение.